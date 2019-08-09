Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:44, Вашингтон
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Футбол
Тил провел первую тренировку со «Спартаком»
Ранее сообщалось, что Луис Адриано, перешедший этим летом из "Спартака" в "Палмейрас", поблагодарил болельщиков красно-белых за время, проведенное вместе.
Обновлено в 13:10
Политика
Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь
Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 14:55
Политика
В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
Обновлено в 14:54
Политика
Трамп заявил, что у Байдена «не все дома»
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.
Обновлено в 13:03
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
В 2020 году в России появится стандарт школьной формы
В 2020 году планируется утвердить в России предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Обновлено в 03:45
Общество
Монеточка выпустила песню о лесных пожарах
Монеточка выпустила песню «Гори гори гори» о лесных пожарах в России.
Обновлено в 14:31
Общество
В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков
В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 07:08
Экономика
Ожидаем положительную переоценку акций «Русала»
За 2К19 РУСАЛ получил $302 млн EBITDA (+34% кв/кв), что совпало с консенсус-прогнозом и оценкой АТОНа.
Обновлено в 05:01
Кино
Вышел трейлер фильма Валерия Тодоровского «Одесса»
Обновлено в 09:57
Происшествия
В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов
Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Космос
Древнейшая чёрная дыра-невидимка озадачила астрономов
Предыдущий рекорд был за чёрной дырой, существовавшей спустя 1,3 миллиарда лет после Большого взрыва.
Обновлено в 08:54
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Доила козу, таскала уголь: Екатерина Шпица поделилась воспоминаниями из детства
Сегодня Катерина рассказала о воспоминаниях из детства.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Энергетика
Украина сообщила об увеличении транзита российского газа
Транзит за год вырос на 2,2 миллиарда кубометров. При этом Киев за семь месяцев 2019 года на 36 процентов увеличил импорт газа.
Обновлено в 06:27
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Общество
Шнуров высмеял участников несанкционированных митингов в Москве
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил несанкционированным акциям юмористическое стихотворение и опубликовал в социальных сетях.
Обновлено в 13:17
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43