Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.

Экономика Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.

Армия и оружие Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.

Технологии Хакеры научились проникать в переписки в WhatsApp Эксперты нашли лазейки, из-за которых хакеры могут изменять сообщения для создания и распространения ложной информации.

Происшествия После взрыва под Архангельском местные жители раскупили весь йод По словам фармацевтов, спрос на йод может быть связан с взрывом в районе деревни Ненокса, который случился 8 августа на военном полигоне.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.

Футбол Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном» «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал лицо дочери Певец Рики Мартин перестал скрывать лицо семимесячной дочери Люсии.

Политика В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.

Политика Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

Общество В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука Вечером 8 августа в Уфе скончалась 94-летняя мама лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука - Фания Акрамовна Гареева-Шевчук.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Политика Экс-президент Киргизии отказался сотрудничать со следствием Задержанный властями экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием.

Общество В Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза Викентию Грязнову Сегодня в Авиагородке открыли памятник Герою Советского Союза Викентию Грязнову. Бюст из бронзы создали за 8 месяцев.

Общество Стала известна зарплата космонавтов в России Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».

Политика «Эхо Москвы» откроет бюро на Украине в случае изменения языковых квот Бюро российской радиостанции "Эхо Москва" может в ближайшее время появиться на Украине, если будет пересмотрен закон о языковых квотах.

Экономика В Прикамье на оборонном заводе нашли «нелегальные» китайские станки Сотрудники прикамского управления ФСБ расследуют обстоятельства поставки на расположенный в Перми оборонный завод "Машиностроитель" станков из Поднебесной, хотя по условиям состоявшегося конкурса они должны быть отечественными, сообщает "Ъ-Прикамье".

Общество Акции протеста ожидаются в выходные в аэропорту Гонконга Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

Политика Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона.

Политика Совфед разработает законопроект о местах для митингов Законопроект о местах для митингов разработает временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Авто Bentley воссоздал уникальную историческую модель Corniche Mulliner, которое является собственным подразделением Bentley, воссоздала седан Corniche 1939 года, спустя 80 лет после того, как единственный образец был разрушен.

Культура Как президент: «Квартал 95» подобрал актера на роль Зеленского Украинская юмористическая студия «Квартал 95», основателем которой был Владимир Зеленский, подобрала актера, который будет исполнять в номерах роль главы государства.