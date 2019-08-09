Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:00, Вашингтон
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Алессандро Матераццо купил машину за 7 миллионов
35-летний Алессандро Матераццо несколько раз приходил на проект «ДОМ-2», пытаясь не только построить любовь, но и сделать карьеру на телевидении.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Зеленский позвонил Путину и попросил его повлиять на Донбасс
Глава Украины попросил президента РФ повлиять на "ту сторону", чтобы они прекратили убийства.
Обновлено 07 августа в 06:18
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено вчера в 07:35
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Наука
На Алтае обнаружен ранее неизвестный науке вид пауков-волков
На Алтае обнаружен ранее неизвестный науке вид пауков-волков.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Глава Пентагона обсудил с президентом Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудил с министром обороны США Марком Эспером ситуацию вокруг КНДР, сообщает 9 августа Yonhap.
Обновлено в 04:30
Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено вчера в 13:37
Путешествия
Жители Барселоны просят туристов не рассказывать о поездке в этот город
Жители Барселоны обратились к путешественникам, которые приезжают в город и посещают достопримечательности, с просьбой не рассказывать о своих впечатлениях знакомым и друзьям, не делиться фотографиями и другой информацией о пребывании в столице Каталонии в соцсетях.
Обновлено в 04:43
Политика
Американский журнал похвалил губернатора Колымы Сергея Носова
Американский журнал Foreign Policy выпустил статью под названием "Россия — это не только Путин".
Обновлено вчера в 22:05
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
Роберто Карлос повторил свой «нарушивший законы физики» гол
Обновлено в 04:30
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Общество
Кино «в законе». В России могут установить правила работы кинотеатров
Министерство культуры РФ обнародовало инициативу, согласно которой в стране могут быть введены единые правила функционирования кинотеатров и их посещения зрителями.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Советника американского посольства вызвали в МИД
Советник-посланника американского посольства США вызвали в МИД из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве 3 августа, сообщили в дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 04:48
Экономика
Корпорация МСП выдала гарантию стартапу для запуска производства электромоторов
Стартап "Зетта", который реализует проект по налаживанию серийного производства энергоэффективных электродвигателей, получил кредит от Фонда развития моногородов на 49,5 млн рублей по ставке 0% годовых.
Обновлено в 04:26
Экономика
Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года
Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:11
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05
Политика
Трамп назвал причину своего отказа от алкоголя и курения
Президент США Дональд Трамп в обширном интервью газете The Washington Post назвал причину своего полного отказа от употребления алкоголя.
Обновлено в 00:46