Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:27, Вашингтон
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Футбол
Экс-игрок «Анжи» повторил знаменитый гол в ворота сборной Франции
Бывший защитник сборной Бразилии и махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос повторил удар, которым он забил мяч со штрафного в товарищеской встрече против команды Франции в 1997 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 02:54
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено 07 августа в 03:19
Гаджеты
В Apple Music для Android появится режим караоке и темная тема
В Apple Music для Android появилась темная тема и режим караоке, но пока обновление доступно только в бета-версии.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Бутылку с посланием из СССР нашли на Аляске. Его написали в 1969 году
Житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку с посланием, которое в 1969 году написал советский моряк.
Обновлено вчера в 03:20
Футбол
Ибрагимович раскритиковал регламент MLS
Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.
Обновлено в 03:11
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
Бундесвер опубликовал видео с применением крылатой авиаракеты Taurus
Немецкие вооруженные силы (Бундесвер) разместили в Сети видео с использованием усовершенствованной авиаракеты Taurus, напомнив всем потенциальным противникам о ее существовании.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Названы 9 продуктов с ГМО, от которых следует отказаться
Специалисты уверены, что кукуруза является ГМО продуктом.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено 07 августа в 23:43
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Обыски в офисе ФБК продолжаются
Обыски проходят в рамках уголовного дела против ФБК об отмывании 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
Дешевые лекарства уходят из ассортимента
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение.
Обновлено вчера в 18:31
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
20 лет вместе: 9 августа 1999 Путин стал премьер-министром России
9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин в специальном обращении к гражданам заявил о назначении секретаря Совета безопасности и директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии
Обновлено в 01:36
Наука
В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
На востоке Китая, недалеко от города Синьхан, археологи обнаружили древнейший ископаемый лес Девонского периода, сообщает The Independent.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
ЦБ назначил временную администрацию в «КРК-Страхование»
Сегодня, 9 августа 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что назначил временную администрацию в ООО «КРК-Страхование» из-за того, что компания неоднократно представляла план финансового оздоровления, несоответствующий требованиям законодательства.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08