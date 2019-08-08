Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 01:01
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,15%, составив $52,46 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:08, Вашингтон
Кино
Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома»
Поклонники фильма «Один дома» были очень недовольны этим решением и потребовали оставить классику в покое.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Начался второй штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
В селе Кой-Таш началась вторая волна по взятию резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено 07 августа в 15:07
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Культура
В тюрьме-музее Алькатрас откроется выставка о знаменитых заключенных
В тюрьме-музее Алькатрас (США, штат Теннесси) в августе откроется выставка, посвященная знаменитым заключенным, сообщает knoxnews.com.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Футбол
«Наполи» оценил Кулибали в 250 миллионов евро
Президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис заявил, что оценивает защитника Калиду Кулибали в 250 миллионов евро.
Обновлено в 02:31
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.
Обновлено 07 августа в 09:59
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей
Агент Пульюярви: «Если бы речь шла о деньгах, то подписали бы контракт с клубом КХЛ»
Агент нападающего "Эдмонтона" Ессе Пульюярви Марк Лехто заявил, что его клиент хочет продолжит карьеру в НХЛ, но желает сменить команду.
Обновлено в 01:10
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено 07 августа в 23:43
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у Аляски
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено 05 августа в 23:36
Шоу-бизнес
83-летний Ален Делон восстанавливается после инсульта в Швейцарии
Врачи диагностировали инсульт и провели хирургическое вмешательство.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Посольство России рассказало о ситуации в Бишкеке
Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:07
Общество
В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна
На востоке Китая в связи с приближением супертайфуна «Лекима» объявили красный уровень (наивысший) опасности.
Обновлено в 02:28
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Япония может направить корабли в Оманский залив для защиты своих судов
В первом варианте предполагается, что в район Оманского залива и Баб-эль-Мандебского пролива будут отправлены несколько сторожевых кораблей Сил самообороны Японии, которые будут выполнять функции по охране судов, идущих с японскими грузами.
Обновлено в 02:21
Финансы
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено вчера в 11:08
Здоровье
Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Россиянам разрешат работать дома
«Фронтовики» предложили ввести в статью 16 Трудового кодекса РФ «Режим рабочего времени» понятие «временная удаленная работа», пишет газета «Известия».
Обновлено 07 августа в 21:21
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД
В Совете Федерации заявили, что в недавних несогласованных протестных акциях по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, зафиксированы признаки внешнего вмешательства.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41