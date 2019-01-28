Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяRT на русском 00:15

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,45% — до $61,36 за баррель.
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Цена на нефть снижалась в ходе торгов накануне

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