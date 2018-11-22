Мировые цены на нефть вновь снижаются, свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,31%, составив $54,46 за баррель.

Энергетика Энергетика Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.

Энергетика Энергетика Трампа очень радует обвал цен на нефть Эксперты прогнозируют повторение ситуации 2014 года, когда цены на нефть упали в два раза, что привело к оттоку капиталов из развивающихся стран, в том числе и России.

Энергетика Энергетика Набиуллина рассказала о риске падения цены на нефть до $35 Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы рассказала о трех возможных сценариях денежно-кредитной политики России в зависимости от цен на нефть в 2020 году.

Энергетика Энергетика За год в Саратовской области открыли семь месторождений нефти и газа Зарплатный фонд за указанный период составил более 2 млрд рублей. Кроме того, в этом году открыли семь месторождений.

Энергетика Энергетика «Газпром» заключил контракт на 41,2 млрд рублей на поставку труб Госкорпорация «Газпром» заключила контракт на 41,2 млрд рублей на поставку труб большого диаметра.

Энергетика Энергетика ВС Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание штрафа в $6,2 млрд Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении жалобы на взыскание штрафа в 172 млрд гривен (около $6,2 млрд), произведенного Антимонопольным комитетом страны.

Энергетика Энергетика Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.

Энергетика Энергетика Три новых газопровода построит «Газпром» на Ставрополье В крае эксплуатируются 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, большинство из которых принадлежит «Газпрому», создана сеть станций по установке газобаллонного оборудования, увеличивается количество автотранспортной техники, использующей природный газ.

Энергетика Энергетика Аргентина начнет производство и экспорт СПГ в 2019 году Аргентинская нефтегазовая госкорпорация YPF и бельгийская компания Exmar подписали соглашение сроком на десять лет о начале производства сжиженного природного газа (СПГ) на плавучем заводе, принадлежащем европейской компании.

Энергетика Энергетика Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.

Энергетика Энергетика Обучение в автошколах подорожает в следующем году С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.

Энергетика Энергетика На Ямале продолжится рост ВРП на душу населения В следующем году среднегодовая численность занятых в экономике составит 417 тыс. человек при уровне безработицы по МОТ 3,2%. Сейчас в экономике Ямала занято 420 тыс. человек, это самый значительный показатель за все время наблюдений.

Энергетика Энергетика «Газпром» снизил вложения в «Северный поток-2» на 2018 год Известно, что в прежней версии инвестиционной программы 2018 года было заложено 114,511 миллиардов рублей.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.