Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН вчера в 10:20
В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Политика
Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»
Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с просьбой к России освободить 24 украинских моряков.
Обновлено в 09:37
Экономика
Полпред президента в ПФО оказался в 76 раз богаче Путина
Лидером «рейтинга доходов» российских чиновников оказался полпред президента в Приволжском ФО Игорь Комаров: в 2018 году его доход составил 657,2 млн рублей.
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии
Обновлено в 03:58
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Авто
Концепт Ford Transit Smart Energy сбережёт тепло зимой
Обновлено вчера в 09:49
Здоровье
Онкологи назвали ранние симптомы рака
Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Политика
Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в целях пресечения «серых схем» поставок животноводческой продукции из Белоруссии.
Обновлено в 13:45
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 10:35
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Политика
В России планируют запретить полиэтиленовые пакеты
Ввести полный запрет на полиэтиленовые пакеты с 2025 года предложили в Госдуме.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Обновлено в 02:46
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Польша не пустила российский парусник в свои воды
Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Ингушетии после массовой протестной акции задержали 58 человек
В Ингушетии правоохранительные органы задержали после акции протеста 26 и 27 марта 58 человек.
Обновлено в 11:45
Политика
«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии
Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США внесли в санкционные списки по Венесуэле четыре компании и девять танкеров, говорится в распространенном в пятницу сообщении минфина США.
Обновлено в 14:26
Политика
Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
Обновлено в 07:18
Футбол
6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»
Обновлено в 13:45
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Культура
Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт
Обновлено в 14:23
Футбол
Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка
Обновлено в 08:08