Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН вчера в 10:20

В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Нефть растет в цене на ожиданиях сокращения глобального предложения

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Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением

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В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

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Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии

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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
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Ввести полный запрет на полиэтиленовые пакеты с 2025 года предложили в Госдуме.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

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Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

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Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
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В Ингушетии после массовой протестной акции задержали 58 человек

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«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии

Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
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В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
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На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
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Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт

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