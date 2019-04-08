Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 10:20

В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть снижаются после обновления рекордов накануне

Финмаркет12:02

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

RT на русском01:17

Нефть Brent теряет в цене, но пытается удержаться выше $71 за баррель

Росбалт07:38

Нефть Brent отступила от рекорда года

REGNUM10:35

Цены на нефть продолжают снижаться на росте её запасов в США

ПРАЙМ11:52

Нефть подешевела из-за роста запасов в США, опасений об экономике

Financial One03:18

Цена нефти Brent поднялась выше 71 доллара за баррель

Российская газета08 апреля в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Энергетика

Суд Чечни отменил решение о списании 9 млрд рублей долга за газ

Напомним, в январе 2019 года прокуратура Чечни обратилась с иском в Заводской районный суд Грозного, в котором требовала списать долги населения за газ в размере 9,353 млрд рублей.
Обновлено в 05:42
Политика

Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой

Обновлено в 11:30
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Политика

Основатель WikiLeaks Ассанж арестован в Лондоне

Как сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Космос

Израильский аппарат разбился при первой посадке на Луну

Обновлено в 15:44
Происшествия

Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева

Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара

Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.
Обновлено в 05:56
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Хоккей

Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Общество

Названы лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ

На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
Обновлено в 14:12
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе

Обновлено в 14:36
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливе

Обновлено в 15:43
Общество

Вячеслав Володин встретился с саратовскими депутатами и чиновниками

В четверг, 11 апреля, в историческом парке «Россия — моя история» города Саратова состоялась встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с жителями муниципалитетов, входящих в состав Саратовской агломерации.
Обновлено в 14:05
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина

Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа

Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.
Обновлено в 11:39
Политика

Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции

Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное