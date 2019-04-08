Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 10:20
В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Энергетика
Суд Чечни отменил решение о списании 9 млрд рублей долга за газ
Напомним, в январе 2019 года прокуратура Чечни обратилась с иском в Заводской районный суд Грозного, в котором требовала списать долги населения за газ в размере 9,353 млрд рублей.
Обновлено в 05:42
Политика
Основатель WikiLeaks Ассанж арестован в Лондоне
Как сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Космос
Израильский аппарат разбился при первой посадке на Луну
Обновлено в 15:44
Происшествия
Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева
Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара
Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.
Обновлено в 05:56
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Общество
Названы лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.
Обновлено в 15:38
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ
На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
Обновлено в 14:12
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе
Обновлено в 14:36
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Общество
Вячеслав Володин встретился с саратовскими депутатами и чиновниками
В четверг, 11 апреля, в историческом парке «Россия — моя история» города Саратова состоялась встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с жителями муниципалитетов, входящих в состав Саратовской агломерации.
Обновлено в 14:05
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа
Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.
Обновлено в 11:39
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия
При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек
Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30