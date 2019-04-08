Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 10:20

В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.

Хоккей Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.

Энергетика Суд Чечни отменил решение о списании 9 млрд рублей долга за газ Напомним, в январе 2019 года прокуратура Чечни обратилась с иском в Заводской районный суд Грозного, в котором требовала списать долги населения за газ в размере 9,353 млрд рублей.

Политика Основатель WikiLeaks Ассанж арестован в Лондоне Как сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Происшествия Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.

Армия и оружие Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Хоккей Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.

Общество Названы лучшие марки кефира и простокваши Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.

Происшествия Адвокат Кокорина указала, где в показаниях соврал избитый водитель Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подвела итоги третьего заседания по делу футболистов.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Происшествия Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.

Транспорт Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.

Культура Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.

Общество Вячеслав Володин встретился с саратовскими депутатами и чиновниками В четверг, 11 апреля, в историческом парке «Россия — моя история» города Саратова состоялась встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с жителями муниципалитетов, входящих в состав Саратовской агломерации.

Шоу-бизнес Директор Алсу отреагировал на слухи о её разводе из-за измен мужа Пользователи соцсети тут же оставили комментарии, в которых предположили, что причиной данных размышлений певицы стал развод с мужем.

Политика Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".