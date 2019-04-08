Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррельАргументы и Факты 08 апреля в 14:19

Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне 2019 года поднялась до 71,01 доллара за баррель. Такие данные демонстрировала в 18.35 мск биржа ICE в Лондоне, передает ТАСС. На фоне роста стоимости нефти российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Авто Обновленные Audi S6 и S7 впервые стали дизельными Немецкая компания представила версии дизельных седана S6, универсала S6 Avant и купе S7 Sportback.

Политика Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа "47-летний Джулиан Ассанж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде", — сообщили в Скотланд-Ярде.

Происшествия На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.

Экономика Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.

Авто Subaru опубликовала фото нового Outback Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Космос Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.

Хоккей В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас» Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Авто Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Политика Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.

Армия и оружие Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.

Происшествия Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".

Шоу-бизнес Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.

Происшествия Неизвестный сбил полицейского в Москве В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Политика Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к созданию видеоролика, в котором соперника Порошенко по президентской гонке Владимира Зеленского сбивает грузовик.

Политика Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт.

Гаджеты Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.

Здоровье Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.

Политика Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.

Происшествия Суд в Греции не освободил россиянина Винника Греческий суд первой инстанции отказался освободить из-под стражи гражданина РФ Александра Винника, который в нарушение законодательства страны уже 20 месяцев сидит в заключении без судебного решения.

Политика Армия Судана объявила об отстранении президента от власти Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.