Энергетика

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррельАргументы и Факты 08 апреля в 14:19

Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне 2019 года поднялась до 71,01 доллара за баррель. Такие данные демонстрировала в 18.35 мск биржа ICE в Лондоне, передает ТАСС. На фоне роста стоимости нефти российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро.
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Нефть испытывает трудности с развитием роста - FxPro

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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррель

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
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