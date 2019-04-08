Энергетика
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 71 доллара за баррельАргументы и Факты 08 апреля в 14:19
Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июне 2019 года поднялась до 71,01 доллара за баррель. Такие данные демонстрировала в 18.35 мск биржа ICE в Лондоне, передает ТАСС. На фоне роста стоимости нефти российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро.
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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
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Обновленные Audi S6 и S7 впервые стали дизельными
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Обновлено в 07:51
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Космос
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Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
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В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
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Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Авто
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Происшествия
Козырёк Московского планетария обрушился
Обновлено в 12:46
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика
Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
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Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной Алеся Кафельникова позировала без одежды на берегу океана.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Политика
Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой
В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к созданию видеоролика, в котором соперника Порошенко по президентской гонке Владимира Зеленского сбивает грузовик.
Обновлено в 11:30
Политика
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Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами
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Обновлено в 11:17
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Суд в Греции не освободил россиянина Винника
Греческий суд первой инстанции отказался освободить из-под стражи гражданина РФ Александра Винника, который в нарушение законодательства страны уже 20 месяцев сидит в заключении без судебного решения.
Обновлено в 10:53
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10