Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 11 апреля в 10:20

В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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