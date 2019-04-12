Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 11 апреля в 10:20
В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Финансы
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Обновлено в 12:45
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу
Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
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Экс-глава Оренбуржья Юрий Берг назвал свою новую должность
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