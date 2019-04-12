Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 11 апреля в 10:20

В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

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Политика

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Обновлено в 13:45
Происшествия

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

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Обновлено в 12:31
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