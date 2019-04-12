Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 11 апреля в 10:20
В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
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Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
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СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени
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Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
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Падение кранов во время работ в турецком доке сняли на видео
Как сообщают местные СМИ, по неустановленной пока причине, при проведении судоремонтных работ не выдержали крепления кранов.
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Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.
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Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
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Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
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Обновлено в 04:12
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Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
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Кино
Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня
Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
На Донбассе убит украинский морпех-контрактник
Обновлено в 04:52
Здоровье
Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом
Передается инфекция воздушно-пылевым (вдыхается вместе с пылью), алиментарным (попадает в организм вместе с зараженной мышами пищей, водой), а также контактным (прикосновение к грызунам либо зараженными ими вещам) способами.
Обновлено в 06:56
Экономика
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С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено в 04:15
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Компания Haval анонсировала скорое начало продаж на российском авторынке кроссоверов F7, собранных на новом заводе китайской марки в Тульской области.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018
«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
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Политика
Самый богатый депутат Госдумы заработал 2,3 млрд рублей
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Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55