Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН вчера в 10:20
В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Обновлено в 10:25
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
В Псковской области открыли горячую линию по оценке качества и доступности медуслуг
Центр устойчивого развития Псковской области открыл для жителей региона горячую линию, которая собирает информацию от населения о качестве и доступности медуслуг.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Авто
Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8
Японское ателье EVE.RYN представило свой вариант доработок родстера BMW i8.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Экономика
Кредитную ставку для застройщиков могут понизить до 5%
Застройщикам, которые смогут на этапе строительства привлечь на счета эскроу деньги 100 процентов дольщиков, банки снизят ставку по кредиту с 12 до 5%. Об этом заявила зампред Центробанка Ольга Полякова на «круглом столе» в Госдуме, посвящённом новым законодательным механизмам в жилищном строительстве.
Обновлено в 10:13
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Режиссеров индийского Болливуда пригласили на съемки в Крым
Обновлено в 10:34
Футбол
Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Кино
Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года
"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Финансы
Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000
К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Политика
Названо тайное имя Порошенко для выезда за границу
Обновлено в 11:24
Экономика
Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника
Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:43