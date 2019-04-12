Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН вчера в 10:20

В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent стремится к $72 за баррель

Росбалт09:25

Удорожание нефти повышает риски коррекции

ПРАЙМ08:41

Сигнала-отмашки на коррекцию нефти пока нет

REGNUM03:31

Стоимость нефти марки Brent перевалила за $71 за баррель

Московский Комсомолец01:27

Цены на нефть растут

RT на русском01:07

Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением

Банки.ру01:36

Нефть Brent подорожала до $71,1 за баррель

Интерфакс01:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Обновлено в 10:25
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Здоровье

В Псковской области открыли горячую линию по оценке качества и доступности медуслуг

Центр устойчивого развития Псковской области открыл для жителей региона горячую линию, которая собирает информацию от населения о качестве и доступности медуслуг.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Авто

Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8

Японское ателье EVE.RYN представило свой вариант доработок родстера BMW i8.
Обновлено в 09:50
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Свидетель подтвердил, что Пак оскорбил компанию Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:54
Здоровье

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Экономика

Кредитную ставку для застройщиков могут понизить до 5%

Застройщикам, которые смогут на этапе строительства привлечь на счета эскроу деньги 100 процентов дольщиков, банки снизят ставку по кредиту с 12 до 5%. Об этом заявила зампред Центробанка Ольга Полякова на «круглом столе» в Госдуме, посвящённом новым законодательным механизмам в жилищном строительстве.
Обновлено в 10:13
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Режиссеров индийского Болливуда пригласили на съемки в Крым

Обновлено в 10:34
Футбол

Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Кино

Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года

"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Финансы

Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000

К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Общество

Прощание с Владиславом Тетюхиным пройдет 13 апреля в Верхней Салде

Обновлено в 02:43
Политика

Названо тайное имя Порошенко для выезда за границу

Обновлено в 11:24
Космос

На МКС произошла утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана

Обновлено в 10:30
Экономика

Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника

Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное