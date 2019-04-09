Энергетика

Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 10:20

В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Аргументы и Факты08 апреля в 14:19
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Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
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