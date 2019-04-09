Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 10:20

В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.

Политика КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».

Авто Subaru опубликовала фото нового Outback Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Космос Первый частный луноход потерпел крушение при посадке Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.

Культура Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24» Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".

Происшествия Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева 3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.

Происшествия В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как игрок "Спартака" Аяз Гулиев избил иностранного гражданина, сообщает "Советский спорт".

Футбол Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.

Политика В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запрет и РФ стоит последовать их примеру.

Футбол «Челси» не пустил на стадион болельщиков, оскорблявших Салаха Пресс-служба "синих" объявила о том, что идентифицировала троих болельщиков, которые распевали неприличные песни о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.

Авто Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Политика Появилось видео ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне и сажают в полицейский фургон.

Финансы В ЦБ заявили о росте внешнего долга России «Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.

Политика Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".

Хоккей Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.

Политика Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Армия и оружие Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.