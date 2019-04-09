Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 10:20
В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
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Авто
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Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
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Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
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Анна Хилькевич впервые показала комнаты дочерей целиком
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
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АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
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Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
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Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Происшествия
Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем
В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как игрок "Спартака" Аяз Гулиев избил иностранного гражданина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года
Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запрет и РФ стоит последовать их примеру.
Обновлено в 14:50
Футбол
«Челси» не пустил на стадион болельщиков, оскорблявших Салаха
Пресс-служба "синих" объявила о том, что идентифицировала троих болельщиков, которые распевали неприличные песни о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.
Обновлено в 16:13
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено в 09:04
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
Обновлено в 08:58
Политика
Появилось видео ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа выводят из здания посольства Эквадора в Лондоне и сажают в полицейский фургон.
Обновлено в 06:10
Политика
Друг Зеленского: Володя может быть президентом в любое время, но эти жаркие дни для Украины, не этот день для него
Друг кандидата в президенты Владимира Зеленского, в прошлом актёр студии «Квартал 95» Денис Манжосов придерживается мнения, что сам Зеленского на политической арене ещё не настал.
Обновлено в 13:15
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Хоккей
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
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Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая
Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа
Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 16:00