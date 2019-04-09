Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН вчера в 10:20

В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.

Политика «Транснефть» ответила на слова Лукашенко о нефтепроводе «Дружба» Ранее в четверг, 11 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство своей страны решительнее действовать в ситуации с трубопроводом, необходимость ремонта которого возникла еще полтора года назад.

Космос Мыши на МКС начали бегать кругами Космонавты продолжают изучать поведение мышей, которых доставили на станцию.

Политика Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.

Политика Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Общество ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.

Политика Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за содеянное Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в четверг в Великобритании, должен ответить за содеянное.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Политика Рейтинг Путина за год упал на 15% Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.

Политика Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» Россией В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выкручивании рук Россией, сообщает «Интерфакс».

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.

Политика В США призвали к пересмотру политики в отношении России Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

Армия и оружие Командующего ВДВ десантировали в Сирию От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет.

Футбол Арсенал — Наполи 2:0 Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Политика Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

Происшествия Собаки напали на мальчика в Благовещенске Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.

Общество Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.

Наука Ученые узнали, что происходит в облаке перед вспышкой молнии Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят быстрые события с отрицательным срывом, и какая их часть может инициировать настоящую вспышку молнии.

Политика Порошенко заявил об угрозе государственности Украины Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности, заявил об опасности для украинцев "потерять собственное государство", сообщает телеканал "112 Украина".

Экономика Reuters: Сбербанк планирует купить сеть «О’Кей» Сбербанк обсуждает покупку ритейлера «О'Кей», рассчитывая затем перепродать этот актив третьей стороне, сообщает Reuters со ссылкой на источники.