Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 10:20
В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Общество
Россияне рассказали, что их раздражает на работе больше всего – исследование
Необоснованная критика, дополнительная нагрузка и собственные ошибки вошли в топ-3 списка факторов, которые портят россиянам настроение на работе, показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Политика
Бывшего советника Обамы обвинили в даче ложных показаний
Бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Грегори Крейга обвинили в даче ложных показаний относительно его работы на украинские власти.
Обновлено в 16:02
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Транспорт
Депутаты предлагают изменить скоростной режим
Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Экономика
МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»
Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено в 10:35
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20
Политика
Новым мэром Таллина стал русскоязычный политик
Русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт в четверг был избран новым мэром эстонской столицы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 10:58
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Футбол
Вильярреал — Валенсия 1:3
"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:09
Общество
Россиянка выиграла фотографический «Оскар»
Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено в 19:25
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Хоккей
Овечкин забросил первую шайбу в Кубке Стэнли – 2019
По итогам первого периода действующие чемпионы ведут со счётом 3:0. На 19-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился лучший снайпер регулярного сезона Александр Овечкин.
Обновлено в 20:29
Баскетбол
«Мемфис» уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа
«Мемфис» отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности
После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой.
Обновлено в 11:38
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Музыка
Объявили номинантов «Бенуа де ла данс»
Номинантов XXVII Международного балетного приза «Бенуа де ла данс» объявили 11 апреля в Большом театре.
Обновлено в 11:20
Космос
Российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС
Ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских заявила, что российские космонавты начали выращивать на борту Международной космической станции (МКС) ряску.
Обновлено вчера в 01:44
Происшествия
В Обнинске ликвидировали крупный пожар на предприятии
Крупный пожар на предприятии "Обнинскоргсинтез" в Калужской области полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:27
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35