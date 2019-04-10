Энергетика
Мировые цены на нефть снижаютсяНьюс-НН 10:20
В ходе биржевых торгов в четверг мировые цены на нефть показали падение. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,43%, до 71,4 доллара за баррель, пишет RT.
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Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
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Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
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Русские «партизаны» хотят засудить Джереми Кларксона
Обновлено в 08:22
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен 10 апреля 2019 года мир впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
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Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено в 19:04
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
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Общество
В 6 раз может вырасти штраф за превышение скорости на дорогах
В США за превышение скорости автовладельцам грозит штраф в 300 долларов — это больше 19 тысяч рублей.
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Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
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Шоу-бизнес
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Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Культура
В Екатеринбурге прошла битва лучших усов и бород Урала
Обновлено в 18:08
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено в 21:03
Общество
Морской беспилотник «Сарма» планируют испытать в 2021 году
Заместитель гендиректора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов сообщил, что испытания первого сверхдальнего морского беспилотника «Сарма» должны пройти в 2021 году в Белом море.
Обновлено в 21:25
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
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Происшествия
В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Космос
В НАСА рассказали, кого берут в астронавты
Какими качествами должны обладать кандидаты в астронавты, чтобы получить возможность полететь в космос, рассказала представитель Космического центра НАСА имени Джонсона Брэнди Дин.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Внезапный сильный ливень убил двоих и смысл девятерых человек на юге Китая
Два человека погибли и еще девять пропали без вести в результате паводка, спровоцированного внезапным мощным ливнем, смывшим несколько работников речного пути в городе Шэньчжэнь на юге Китая.
Обновлено в 20:48
Политика
Министр обороны Судана официально заявил о свержении режима Башира
Ранее, СМИ сообщили о том, что президент Судана был свергнут вооруженными силами страны.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Ливерпуль» может подписать крупнейший контракт в истории АПЛ
Возможное соглашение между "Ливерпулем" и Nike может превосходит стоимость контракта "Манчестер Юнайтед" с Аdіdаs, которая оценивается в 870 миллионов евро.
Обновлено в 19:35
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Экономика
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства
Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.
Обновлено в 17:45
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13