Энергетика
ПРАЙММировые цены на нефть снижались более чем на 3%
По состоянию на 17.26 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,43%, до 59,02 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,66%, до 56,2 доллара за баррель.
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