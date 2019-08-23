Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,13 доллара и составили 56,34 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также немного подорожала.

Мировые цены на нефть немного повысились по итогам торгов вторника

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