Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррельМосковский Комсомолец 19 июня в 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,03%, достигнув $62,16 за баррель.
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Новые снимки впервые позволили команде измерить температуру колец, которая оказалась равна 77 градусам по Кельвину (-196,15 градусов Цельсия).
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Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
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"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
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Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
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Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

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Родственники осужденной в США россиянки Марии Бутиной не смогут посетить ее в тюрьме из-за трудностей с получением американской визы.
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