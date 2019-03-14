Энергетика
Мировые цены на нефть растут в начале торговRT на русском 01:18
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Происшествия
Стрельба в мечети в Новой Зеландии: 9 человек погибли, 15 ранены
По последним данным, в результате стрельбы не менее девяти человек погибли и 15 получили ранения.
Обновлено в 22:42
Космос
Корабль «Союз МС-12» состыковался с МКС
Корабль "Союз МС-12" с россиянином Алексеем Овчининым и американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук на борту пристыковался к Международной космической станции, трансляция стыковки ведется на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 21:05
Шоу-бизнес
У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга
У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.
Обновлено в 16:38
Политика
В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ
Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено в 20:30
Хоккей
Кучеров набрал четыре очка в матче «Тампы» с «Детройтом»
Обновлено в 23:03
Общество
Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублева в Москве
Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива
Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 19:28
Политика
В Крым приедет делегация из Германии
Делегация из Германии запланировала визит в Крым в честь пятилетней годовщины присоединения полуострова к России, заявил председатель комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 23:05
Политика
Госдеп США заявил об угрозе стране от 50 стран мира
Не менее 50 стран мира могут нанести ущерб Соединенным Штатам, заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кирон Скиннер в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Обновлено в 22:14
Происшествия
Аргентина назвала причину катастрофы подлодки «Сан-Хуан»
Глава аргентинского флота Давид Бурден заявил, что подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая 15 ноября 2017 года, затонула в результате взрыва.
Обновлено в 21:48
Общество
Врио вице-губернатора Приморья ушел в отставку
Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
Обновлено в 22:40
Футбол
Стали известны все участники ¼ финала Лиги Европы
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/8 финала.
Обновлено в 18:49
Политика
Трамп пригрозил Евросоюзу торговыми пошлинами
Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что торговля Соединенных Штатов с ЕС пострадает в случае неупорядоченного выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 13:11
Политика
Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX
Boeing принял решение приостановить поставки самолетов 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии, передает Reuters.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Во дворе жилого дома в Минске обнаружили 4 кг радиоактивных веществ
На контейнерной площадке во дворе жилого дома в Минске были обнаружены пять банок с радиоактивными веществами общим весом не менее 4 кг.
Обновлено в 18:49
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к границам России
НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
В Сирии нашли артефакты времен Римской империи, оставленные боевиками
Обновлено в 22:09
Происшествия
Во Владивостоке строитель погиб при обрушении стены
Один рабочий погиб, второй пострадал при обрушении стены во время ремонта в одном из домов во Владивостоке.
Обновлено в 21:28
Происшествия
Грузовое судно село на мель в Керченском проливе
Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено в 19:44
Политика
Саакашвили отказался от политических амбиций на Украине
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину в первый день после того, как нынешний президент страны Петр Порошенко не будет переизбран.
Обновлено в 22:56
Политика
Алексей Чалый раскрыл тайны присоединения Крыма к России
Человек в свитере, подписывающий договор о вхождении Крыма в состав России, пять лет назад вошел в историю.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Пенсионерка утонула в бассейне госпиталя ветеранов в Чите
По словам источника, происшествие произошло около 12.00. На место приезжала скорая, которая зафиксировала смерть пенсионерки.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
Опубликованы кадры полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета двух бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами акватории Черного моря.
Обновлено в 20:41
Происшествия
В Мытищах совершено заказное убийство предпринимателя
Обновлено в 16:43
Экономика
Газпромбанк вышел из капитала совместного предприятия c PDVSA
Газпромбанк вышел из капитала совместного c венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA (Petroleos de Venezuela) предприятия Petrozamora.
Обновлено в 16:15
Политика
Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны
Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России.
Обновлено в 09:53
Экономика
Банк России не смог продать Азиатско-Тихоокеанский банк
В ближайшей перспективе ЦБ планирует рассмотреть вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления, под руководством которых может быть определена стратегия развития его бизнеса, говорится в релизе.
Обновлено в 10:41
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено в 17:26