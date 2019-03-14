Мировые цены на нефть растут в начале торговRT на русском 01:18

Мировые цены на нефть растут в начале торгов в четверг, 14 марта.

Мировые цены на нефть растут в начале торгов

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