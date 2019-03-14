Энергетика
Мировые цены на нефть растут в начале торговRT на русском 01:18
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Шоу-бизнес
Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
Обновлено в 08:47
Кино
Первый канал отказался от показа в эфире фильма о Майкле Джексоне
Первый канал покажет документальный фильм "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне на своем сайте, а не в эфире, сообщила РИА Новости руководитель дирекции общественных связей телеканала Лариса Крымова.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье
В Ставропольском крае уничтожены двое готовивших теракты боевиков.
Обновлено в 08:46
Политика
Венедиктов сохранил пост главного редактора «Эха Москвы»
Собрание журналистов «Эха Москвы» большинством голосов переизбрало Алексея Венедиктова на должность главного редактора радиостанции на следующие пять лет, сообщает радиостанция.
Обновлено в 08:39
Политика
В России запретили полеты Boeing 737 MAX
Росавиация ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого распоряжения, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8%
Президент России Владимир Путин призвал снизить ставки по ипотеке до 8% годовых и менее к 2024 году.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины
Рядового сотрудника администрации президента Украины обнаружили убитым в Киеве, сообщили агентству УНН в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:42
Экономика
Reuters оценил инвестиции «Роснефти» в проекты в Венесуэле
«Роснефть» продолжала наращивать долю в совместных предприятиях с PDVSA и выдавать компании новые кредиты в то время, когда другие международные нефтяные корпорации уходили из Венесуэлы из-за ухудшения политической и экономической ситуаций, отмечает агентство.
Обновлено в 08:24
Политика
Мэр Липецка подал заявление об отставке и идёт в отпуск
Глава администрации Липецка Сергей Иванов подал в городской совет депутатов заявление о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года.
Обновлено в 07:52
Политика
Лавров назвал дорогой в «наркотический ад» легализацию каннабиса
Легализация каннабиса во многих странах вызывает тревогу, это - прямой путь в "наркотический ад", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:59
Транспорт
РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами
Первые плацкартные вагоны с модернизированным интерьером начнут курсировать в составах поездов из Ростова-на-Дону в Москву и из Москвы в Анапу в середине марта.
Обновлено в 08:32
Политика
МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата
Ранее издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве сообщило, что накануне МИД Швеции вызывал российского посла Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы страну покинул один из дипломатов.
Обновлено в 09:12
Политика
Греф назвал главную проблему России
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос, что он считает главными проблемами России.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Линдси Лохан выругалась матом на русском языке
Американская актриса Линдси Лохан оставила матерный комментарий на русском языке под публикацией портала RT в Twitter.
Обновлено в 06:11
Политика
Депутат Госдумы от «Единой России» — диабетикам: «Есть надо меньше»
Депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко («Единая Россия») считает, что больные диабетом жители России смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Суд отклонил иск к «ВКонтакте» о передаче личных данных в МВД
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска к ООО «ВКонтакте» о возмещении морального вреда за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам.
Обновлено в 09:20
Общество
Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Политика
Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С
В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
Акции «Черкизово» на бирже взлетели в цене на 50%
Акции группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса, взлетели в цене на 50%, обновив исторический максимум.
Обновлено в 08:35
Экономика
Россия решила созвать арбитраж по спору с ЕС в ВТО
В январе 2017 года Россия решила оспорить антидемпинговые пошлины ЕС в ВТО.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке
Обновлено в 08:30
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России
Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
Обновлено в 02:47
Происшествия
Глава штаба Навального в Волгограде оштрафован на 200 тысяч рублей
Коллаж появился после того, как в марте прошлого года Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой и повредили глаз.
Обновлено в 09:31
Общество
Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2020 году
Член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий сообщил журналистам, что вероятнее всего, вторую ветку метро в Екатеринбурге удастся построить за счет бюджета, а не частных инвесторов.
Обновлено в 08:13
Политика
Почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию
Справка "РГ" 16 марта 2014 года в Крыму 96,77 процентов избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России в качестве субъекта федерации.
Обновлено в 08:12
Спорт
Чемпиона Универсиады Березина дисквалифицировали на 4 года за допинг
Российский лыжник Егор Березин получил дисквалификацию на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:47
Экономика
Глава ФНС провел мастер-класс для «Лидеров России» по цифровизации
Финалисты конкурса "Лидеры России" поучаствовали в мастер-классе, который для них провел глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, сообщает ФНС.
Обновлено в 08:08
Экономика
Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась
ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.
Обновлено в 06:00