Энергетика
Мировые цены на нефть растут в начале неделиКомсомольская правда вчера в 02:07
Мировые цены на нефть в ходе торгов в начале недели в понедельник, 21 января, стремительно увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные утренней сессии.
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Происшествия
Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до трех
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИ
Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:17
Авто
Эксперт рассказал, как завести машину в сильные морозы
Как известно, в сильные мороза многие автомобилисты сталкиваются с проблемой запуска двигателя, эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как быстро запустить мотор в мороз.
Обновлено вчера в 09:00
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнес
В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
В Иркутске задержали самолет, направлявшийся на Пхукет
Экипаж самолета Boeing 777-200, направлявшийся из Иркутска на тайский остров Пхукет, во время взлета обнаружил неполадки с двигателем, рейс задержан, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Иркутка.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Кокорин назвал россиян «стадом баранов»
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
После пожара на судах в Черном море ищут девять моряков
Девять человек считаются пропавшими без вести после пожара на двух судах в районе Керченского пролива, всего на борту, по уточненным данным, было 32 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено вчера в 16:09
Авто
Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7
Как сообщили в пресс-службе компании, Geely Emgrand X7 в России поступит в продажу 23 февраля.
Обновлено вчера в 08:47
Авто
Volkswagen показал удлиненную версию Jetta для Китая
Немецкая компания Volkswagen официально представила удлиненную модификацию Volkswagen Jetta для рынка Китая.
Обновлено вчера в 11:37
Транспорт
В Госдуме предложили продавать невозвратные билеты в плацкарт
Обновлено вчера в 20:17
Здоровье
Сибирские кардиохирурги спасли в Казахстане мальчика с пороком сердца
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня
Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено вчера в 17:38
Технологии
Роскомнадзор вновь пытается блокировать Telegram
Telegram-канал RKNSHOWTIME, который в автоматическом режиме отслеживает изменения в выгрузке данных для блокировки, сообщил, что Роскомнадзор единовременно заблокировал более тысячи IP-адресов.
Обновлено вчера в 21:52
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено вчера в 08:03
Политика
ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России
Участие России в ПАСЕ Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда значимых полномочий после воссоединения Крыма с Россией, а затем санкции только ужесточались.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Москве из студенческого общежития эвакуировали свыше 600 человек
Свыше 600 человек эвакуировали из общежития Российского государственного социального университета на севере Москвы из-за возгорания в комнате, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиян
Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Отец Бутиной заявил, что его дочь не выходит на связь
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
В День святого Валентина в Москве поженятся около 300 пар
Обновлено вчера в 23:26
Авто
В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ
Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
Обновлено вчера в 01:10
Интернет
Франция оштрафовала Google на 50 млн евро
Французская комиссия по делам информационных технологий и свобод оштрафовала Google, на 50 млн евро за нарушение требований общего регламента ЕС о защите данных (GDPR).
Обновлено вчера в 13:03
Общество
В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала января
Ночь на вторник, 22 января, стала самой холодной в Москве за весь январь.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
На Камчатке проверяют соцобъекты после сообщений о «минировании»
Проводились массовые эвакуации людей. Информация анонимных сообщений о "минировании" тогда не подтвердилась.
Обновлено вчера в 23:27
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Строительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцев
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Дело из-за кроватей из досок в больнице завели в Пензенской области
Обновлено вчера в 23:53