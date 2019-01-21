Мировые цены на нефть растут в начале неделиКомсомольская правда 02:07

Мировые цены на нефть в ходе торгов в начале недели в понедельник, 21 января, стремительно увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные утренней сессии.

Энергетика Энергетика В Казахстане вырос экспорт газа Экспорт в 2018 году вырос до 22 млрд кубометров и $1,7 млрд. Основным покупателем газа из Казахстана стала Россия.

Энергетика Энергетика Поселок Жигалово подготовлен к приему природного сетевого газа Жигаловский район, 21.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области поселок Жигалово подготовлен к приему природного сетевого газа.

Энергетика Энергетика Какие проекты запланированы для СМП Среди проектов самого Росморречфлота отмечены строительство терминала СПГ и газового конденсата «Утренний» в Сабетте (проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2»), строительство Глобальной морской системы связи при бедствии на СМП, модернизация базы техобслуживания флота Морспасслужбы, строительство многофункциональных аварийно-спасательных, гидрографических и лоцмейстерских судов.

Энергетика Энергетика Китай уступил место крупнейшего импортера томского леса Узбекистану Томская область в 2018 году поставила в Узбекистан 43% от общего количества экспорта древесины и изделий из дерева; на втором месте находится Китай – он приобрел 35% томской древесины, сообщил РИА Томск в понедельник замначальника отдела надзора карантина растений, качества зерна и семенного контроля регионального Россельхознадзора Владислав Азаренко.

Энергетика Энергетика В Кузбассе больше всего подорожало топливо в Сибири Сильнее же всего в Кузбассе подорожало газовое моторное топливо, более чем на 8,5 рублей, с 17,42 на декабрь 2017-го до почти 26 рублей на декабрь 2018-го.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» высказался против снижения цен для населения Украины Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев высказался против снижения цен на топливо для населения Украины.

Энергетика Энергетика Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 года Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года.

Энергетика Энергетика В Волгоградской области на 30% выросла добыча газа Как сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу Волгоградстата, индекс производства в минувшем году вырос на 5%. Увеличились объемы добычи нефти и газа.

Энергетика Энергетика Литва заключила с «Газпромом» контракт на покупку газа в 2019 году Литовский государственный холдинг Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписал с российским «Газпромом» договор о покупке газа на 2019 год, сообщает Delfi.

Энергетика Энергетика В Грузии рассказали о переговорах по новому соглашению с «Газпромом» Согласно последнему договору между Грузией и компанией "Газпром экспорт", в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — только денежными средствами.

Энергетика Энергетика В 2018 году по «Северному потоку» прокачали рекордный объем газа В прошлом году по "Северному потоку" было доставлено потребителям 58,8 млрд кубометров природного газа, этот показатель стал рекордным, сообщается на сайте компании — оператора газопровода Nord Stream AG.

Энергетика Энергетика Нафтогаз создал дивизионы «Газ» и «Нефть» Планируется создание еще нескольких дивизионов, в сферу ответственности которых войдут другие основные и вспомогательные бизнес-процессы группы Нафтогаз.

Энергетика Энергетика ФРГ не прекратит закупки газа из РФ после 2050 года Германия не перестанет закупать российский газ после 2050 года, когда она планирует прекратить выработку электричества из ископаемых источников энергии.

Энергетика Энергетика Спекулянты не спешат делать крупные ставки на рост нефти Brent За неделю до 15 января крупные спекулянты увеличили объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на нефть Brent на 14 759 контрактов (+9%) до 172 905 контрактов, следует из последних данных ICE Futures Europe.