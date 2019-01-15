Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,23%, составив $51,13 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте увеличились на 1,19% — до $59,69 за баррель.

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов

Энергетика Энергетика Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).

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