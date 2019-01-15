Энергетика

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов
RT на русском
00:06

Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,23%, составив $51,13 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте увеличились на 1,19% — до $59,69 за баррель.
RT на русском00:06

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EIA сохраняет прогноз стоимости Brent в 2019 году на уровне $61 за баррель

Коммерсантъ20:40

Нефть Brent подорожала на 3%

Газета.Ru15:29

США сохранили прогноз цены нефти Brent на 2019 год с ожиданием роста в 2020 до $65 за баррель

Интерфакс13:16

HSBC скорректировал прогноз по цене нефти Brent

Росбалт08:32

Нефтяные котировки растут после падения в понедельник

News.ru01:21

Нефть подорожала после падения цен в понедельник

Взгляд.ру01:14

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов

RT на русском00:06
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Энергетика

Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина

Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено в 11:42
Энергетика

Добыча каменного угля в Красноярском крае выросла на 22%

В 2018 г. добыча каменного энергетического угля в Красноярском крае увеличилась на 22%.
Обновлено в 09:19
Энергетика

Импорт золота в Индию в 2018 году снизился на 24%

Индия в 2018 году сократила импорт на 13% по сравнению с 2017 годом - до $31,627 млрд (расчет на основе помесячных данных), говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.
Обновлено в 08:39
Энергетика

Зубков выразил недовольство ростом цен на газовых заправках «Газпрома»

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков выразил недовольство повышением цен на метан на заправках "Газпрома" в конце 2018 года.
Обновлено в 03:12
Энергетика

На Украине цена на газ для населения повысится с 1 мая еще на 20%

Цена на газ на Украине продолжит расти, с 1 мая 2019 года она повысится на 20%. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
Обновлено в 04:26
Энергетика

В Саратовской области оказался самый дорогой в ПФО бензин

В Саратовской области установились самые высокие цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 среди регионов Приволжского федерального округа.
Обновлено в 06:11
Энергетика

В Приамурье постепенно истощаются запасы золота

Золотодобывающая промышленность Амурской области переживает непростой период. Сырьевая база постепенно истощается.
Обновлено в 04:10
Энергетика

В Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги

Председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк, сообщила, что в 2019 году в республике стоимость коммунальных услуг вырастет дважды.
Обновлено в 05:48
Энергетика

Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов РФ

«Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн», — написал Солодов.
Обновлено вчера в 23:36
Энергетика

«НОВАТЭК» запланировал строительство нового завода СПГ в ЯНАО

Обновлено в 04:38
Энергетика

Газпром косвенно стал владельцем 18.75% голосов НПФ «Газфонд»

ПАО "Газпром" косвенно стало владельцем 18.75% голосов АО "Негосударственный пенсионный фонд Газфонд".
Обновлено в 10:54
Энергетика

Туркменистан в 2018 году нарастил нефтехимическую отрасль экономики

Обновлено в 10:24
Энергетика

Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту

В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 16:16
Энергетика

В половине регионов Черноземья в 2018 году выросло энергопотребление

Потребление электроэнергии в ОЭС Центра за 2018 год составило 242,54 млрд кВт•ч, что на 4 млрд кВт•ч выше уровня 2017 года.
Обновлено в 03:35
Энергетика

«Газпром» провел сделку по продаже газа до конца месяца на своей ЭТП

ООО «Газпром экспорт» завершил первую сделку по продаже природного газа с поставкой до конца месяца (balance-of-month) на площадке «Газпул» на своей Электронной торговой платформе (ЭТП).
Обновлено вчера в 04:44
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