Энергетика
Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,23%, составив $51,13 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте увеличились на 1,19% — до $59,69 за баррель.
RT на русском00:06
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Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено в 11:42
Энергетика
Добыча каменного угля в Красноярском крае выросла на 22%
В 2018 г. добыча каменного энергетического угля в Красноярском крае увеличилась на 22%.
Обновлено в 09:19
Энергетика
Импорт золота в Индию в 2018 году снизился на 24%
Индия в 2018 году сократила импорт на 13% по сравнению с 2017 годом - до $31,627 млрд (расчет на основе помесячных данных), говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.
Обновлено в 08:39
Энергетика
Зубков выразил недовольство ростом цен на газовых заправках «Газпрома»
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков выразил недовольство повышением цен на метан на заправках "Газпрома" в конце 2018 года.
Обновлено в 03:12
Энергетика
На Украине цена на газ для населения повысится с 1 мая еще на 20%
Цена на газ на Украине продолжит расти, с 1 мая 2019 года она повысится на 20%. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
Обновлено в 04:26
Энергетика
В Саратовской области оказался самый дорогой в ПФО бензин
В Саратовской области установились самые высокие цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 среди регионов Приволжского федерального округа.
Обновлено в 06:11
Энергетика
В Приамурье постепенно истощаются запасы золота
Золотодобывающая промышленность Амурской области переживает непростой период. Сырьевая база постепенно истощается.
Обновлено в 04:10
Энергетика
В Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги
Председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк, сообщила, что в 2019 году в республике стоимость коммунальных услуг вырастет дважды.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов РФ
«Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн», — написал Солодов.
Обновлено вчера в 23:36
Энергетика
«НОВАТЭК» запланировал строительство нового завода СПГ в ЯНАО
Обновлено в 04:38
Энергетика
Газпром косвенно стал владельцем 18.75% голосов НПФ «Газфонд»
ПАО "Газпром" косвенно стало владельцем 18.75% голосов АО "Негосударственный пенсионный фонд Газфонд".
Обновлено в 10:54
Энергетика
Туркменистан в 2018 году нарастил нефтехимическую отрасль экономики
Обновлено в 10:24
Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 16:16
Энергетика
В половине регионов Черноземья в 2018 году выросло энергопотребление
Потребление электроэнергии в ОЭС Центра за 2018 год составило 242,54 млрд кВт•ч, что на 4 млрд кВт•ч выше уровня 2017 года.
Обновлено в 03:35
Энергетика
«Газпром» провел сделку по продаже газа до конца месяца на своей ЭТП
ООО «Газпром экспорт» завершил первую сделку по продаже природного газа с поставкой до конца месяца (balance-of-month) на площадке «Газпул» на своей Электронной торговой платформе (ЭТП).
Обновлено вчера в 04:44