Энергетика

Мировые цены на нефть растут в ходе торговRT на русском 31 января в 00:10

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 31 января. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,94% — до $62,23 за баррель.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 00:19

Нефтяные цены меняются слабо в ходе торгов

Финмаркетвчера в 06:49

Нефть растёт на данных о ходе торговых переговоров США и КНР

News.ruвчера в 01:25

Нефть дорожает, Brent держится вблизи $61 за баррель

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Нефть Brent подорожала более чем на 3%

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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно по итогам торгов четверга

Банки.рувчера в 00:08

Воспоминания о будущем. «ДП» делает прогноз развития основных сфер экономики Петербурга в 2019 году

DP.RU31 января в 15:49
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Общество

Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов

Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

На Кубе рассказали о пролетевшем над островом огненном шаре

Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом пролетел метеорит, пронзив небо в виде огненного шара и взорвавшись на множество обломков.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

«Потерянный флот Гитлера» обнаружен у берегов Турции

Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены в 1944 году у берегов Турции.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

В США пока освободили российскую актрису Усок

Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами

Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова

Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

Более 40 человек пострадали при пожаре в отеле в Буэнос-Айресе

Возгорание возникло на пятом этаже в доме 30 на улице Корриентес. В результате случившегося пострадали 42 человека.
Обновлено вчера в 18:28
Авто

Toyota и Lexus отзывают с рынка России 84 тысячи автомобилей

Обновлено вчера в 10:51
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков

Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено вчера в 12:33
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Основатель томского театра кукол «2+ку» погиб при пожаре

Обновлено вчера в 23:03
Кино

В Сети появился трейлер нового «Форсажа»

В Сети появился трейлер новой части блокбастера "Форсаж", видео опубликовано компанией Universal Pictures в YouTube.
Обновлено вчера в 19:22
Гаджеты

Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.
Обновлено вчера в 18:51
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

В Приморье установлен бюст летчику, героически погибшему в Сирии

Военные установили не территории авиационного полка в Черниговке Приморского края бюст летчику Роману Филипову, погибшему в 2018 году в Сирии.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Рэпер 6ix9ine признал себя виновным в преступлениях

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, выступающий под псевдонимом 6ix9ine и Tekashi69, признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, среди которых участие в вооруженной банде, применение огнестрельного оружия и торговля наркотиками.
Обновлено вчера в 21:54
Общество

Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс. Музыке»

Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.
Обновлено вчера в 23:47
Общество

Сайт люксовых товаров ищет путешественника – зарплата 98 тыс. долларов

Недавно на сайте появилась вакансия путешественника, который будет тестировать предметы роскоши. Зарплата оценена в 98 тыс. долларов.
Обновлено вчера в 20:45
Транспорт

В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа

Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено вчера в 18:23
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено вчера в 03:53
Происшествия

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

На границе Мексики и Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено вчера в 15:05
Авто

Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет

Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

В Челябинске вампир-расчленитель работал врачом в больнице

Суд на два месяца арестовал врача Челябинской больницы с поддельным дипломом психиатра. Об этом сообщает «Народные новости».
Обновлено 31 января в 18:04
Общество

Во Франции «желтые жилеты» проводят 12-й день протестов

В эту субботу по всей Франции проходит очередной, 12-й по счету, день протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 00:00
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика

Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы три тонны золота

Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.
Обновлено вчера в 16:43
Общество

В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено вчера в 09:41
Общество

Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников

Российская экономика теряет около 2 миллиардов долларов ежегодно из-за грубых руководителей.
Обновлено вчера в 18:57
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