Мировые цены на нефть растут в ходе торговRT на русском 00:10

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 31 января. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,94% — до $62,23 за баррель.

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов

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