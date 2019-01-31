Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ходе торговRT на русском 00:10
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 31 января. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,94% — до $62,23 за баррель.
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Транспорт
«Коммерсант»: в Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Бизнесмены предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях в поставках продуктов и росте расходов на логистику из-за изменений правил передвижения грузовиков в столице, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 00:01
Общество
Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг
Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов
Убытки американского автопроизводителя Tesla по итогам четырех кварталов 2018 года составили порядка 976 миллионов долларов или 5,72 доллара на акцию, следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Галкин ответил на критику Ахеджаковой за пародию
Телеведущий и пародист Максим Галкин в Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Радиотехбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в Радиотехбанке, зарегистрированном в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 00:49
Хоккей
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу»
Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
Обновлено в 00:36
Общество
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено вчера в 15:15
Гаджеты
Bloomberg: Apple может выпустить iPhone с 3D-камерой
Компания Apple планирует выпустить iPhone с более продвинутой 3D-камерой.
Обновлено в 01:04
Экономика
Гостиница «Пекин» в центре Москвы будет продана китайской компании
Как сообщает источник, покупатель планирует создать на части площадей гостиницы Центр китайской культуры.
Обновлено в 00:47
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту
Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Политика
Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина
Специальный прокурор США Роберт Мюллер выступил против раскрытия материалов по делу в отношении Concord Management and Consulting (ее в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года), принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Волочкова уличила задержанного сенатора Арашукова в обмане
Напомним, что сегодня, 30 января, был задержан сенатор Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В МИД России назвали игрой установленные США сроки по ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный США 60-дневный срок по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:30
Авто
Land Rover отказался от 3-дверного Range Rover SV Coupe
Британский автогигант Jaguar Land Rover отказался от выпуска самого дорого в истории Range Rover под названием SV Coupe.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
Стартап Wannaby запустил приложение для примерки кроссовок
Разработчики уверены, что приложение поможет покупателям и производителям, сократив число возвратов при покупках обуви онлайн.
Обновлено в 01:54
Общество
В России изменится методика оценки бедности
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, об этом РБК сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с маршруткой
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Полиция пока не объединила дела о кражах картины и шубы из Третьяковки
"Дела пока не объединяют, их ведут разные следователи", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
На Украине призвали создать способное «бить вглубь России» оружие
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко рассказал, что «фиксация из космоса», осуществляемая западными союзниками, может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Сенатор Арашуков арестован до марта
Басманный суд Москвы вчера арестовал сенатора Рауфа Арашукова.
Обновлено вчера в 22:50
Авто
«АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Vesta Sport выше миллиона рублей
Компания «АвтоВАЗ» подняла стоимость авто Lada Vesta Sport выше 1 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Открывший стрельбу на Корсике найден мертвым
Мужчина, открывший огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика, был найден мертвым в своем доме.
Обновлено вчера в 20:57
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
«Максима телеком» станет единым оператором столичного Wi-Fi
Компания «Максима телеком», развивающая сеть Wi-Fi в московском метро, выиграла конкурс на оказание услуги единого оператора городского Wi-Fi.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
СК завел дело на омских школьниц, которые надругались над сверстницей
Обновлено вчера в 23:08
Кино
В США ушел из жизни актер Дик Миллер
Американский актер Дик Миллер скончался на 91-м году жизни.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Молния попала в самолет на пути из Рима в Москву
Молния попала ночью в российский авиалайнер, возвращавшийся из Рима, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Шереметьево".
Обновлено в 01:45
Общество
На Сахалине энергетики переведены в режим повышенной готовности
В Сахалинской области энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на регион циклона, сообщает 31 января пресс-служба «Сахалинэнерго».
Обновлено в 00:21
Происшествия
Мошенники научились звонить клиентам Сбербанка с телефонов банка
В России появился новый способ мошенничества: злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с телефонов самого банка, представляясь его сотрудниками.
Обновлено вчера в 02:09
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору кефира
Специалисты Роскачества разработали детальные рекомендации по выбору кефира и рассказали, на что обратить внимание в первую очередь.
Обновлено в 00:00