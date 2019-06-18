Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%ПРАЙМ 18 июня в 11:37

Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются более чем на 3% после заявления президента США Дональда Трампа о проведении обширной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в конце этого месяца, свидетельствуют данные торгов.
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Цена на нефть марки WTI выросла более, чем на 5%

RT на русском01:11

Цены на нефть растут в ожидании возобновления переговоров США и КНР

Financial One18 июня в 11:26

Трамп «подогрел» нефть на 3,05%

Вестник Кавказа18 июня в 13:08

Нефтяные цены перешли к активному росту

Финмаркет18 июня в 11:53

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

ПРАЙМ18 июня в 11:37

Рубль укрепляется на новостях о встрече лидеров США и Китая

REGNUM19 июня в 02:57
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:30, Вашингтон
Политика

Путин объяснил разницу между зарплатой чиновника и рядового работника

Во время "Прямой линии" Владимиру Путину поступил вопрос по смс о том, когда чиновники будут получать зарплаты как рядовые работники.
Обновлено вчера в 07:24
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено вчера в 18:10
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Косметолог рассказала, как российские звезды борются за красоту и молодость

Обновлено вчера в 23:55
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье

В Краснодарском крае за пять лет количество офисов ВОП выросло на 60%

За последние 5 лет для достижения целевых показателей «дорожной карты» по Соглашению между Минздравом России и администрацией Кубани было проведено укрупнение медицинских организаций, которое привело к сокращению количества юридических лиц на 25%, но не самих учреждений первичного звена.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Авто

В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%

Обновлено вчера в 11:08
Политика

Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии

Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

11 автомобилей арестовали на одной парковке в Новокузнецке

На парковке крупного торгового центра приставы проверили 250 автомобилей.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

На Северном флоте проведены комплексные противолодочные учения

В Баренцевом море завершены комплексные учения противолодочных сил Северного флота по обнаружению подводной лодки условного противника, слежению за ней и её вытеснению.
Обновлено вчера в 02:24
Политика

Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».
Обновлено вчера в 07:07
Технологии

«Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом

В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Объявлен тендер на утилизацию эсминцев проекта 956

Обновлено вчера в 02:52
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие

Япония возобновит полеты истребителей F-35A

Обновлено вчера в 23:27
Транспорт

В России введут новый штраф для водителей

В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено вчера в 02:14
Политика

Минобороны РФ встало на защиту военных памятников

Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

На Дальнем Востоке впервые проводят комплексные мобилизационные учения

Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке.
Обновлено в 00:35
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