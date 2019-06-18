Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%ПРАЙМ вчера в 11:37
Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются более чем на 3% после заявления президента США Дональда Трампа о проведении обширной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в конце этого месяца, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Политика
Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения
В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам.
Обновлено в 13:07
Авто
Chevrolet отзывает в РФ около 200 автомобилей Camaro и Corvette
Обновлено в 06:24
Общество
В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Политика
США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400
29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.
Обновлено в 13:41
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.
Обновлено в 14:37
Экономика
Эксперт: Беглов снижением роста тарифов на ЖКХ показал пример другим регионам
«Думаю, большинство регионов сейчас с завистью смотрит в сторону Петербурга, потому что для любого региона это более чем актуальная и чувствительная тема», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя решение властей Санкт-Петербурга снизить темпы роста тарифов ЖКХ.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Хоккей
Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале
В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено в 14:13
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Россиянки вышли к зданию СК в защиту сестер Хачатурян
Обновлено в 13:50
Политика
Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Общество
РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт
РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Владелец НЛМК заявил на это, что Чубайс «публично приклеивает ярлыки «неправильных олигархов», а себя называет единственным правильным».
Обновлено в 12:56
Футбол
«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов
Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.
Обновлено в 13:28
Общество
Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП
Обновлено в 14:43
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Политика
Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17
Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00