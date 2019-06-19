Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%ПРАЙМ вчера в 11:37

Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются более чем на 3% после заявления президента США Дональда Трампа о проведении обширной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в конце этого месяца, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Финмаркет11:06

Нефтяная корзина ОПЕК слегка подешевела

Росбалт09:54

Цены на нефть перешли к снижению на переносе внимания на её запасы в США

ПРАЙМ07:04

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 19 июня в 15:00 MSK составил $61.76 за баррель

АК&М08:04

Цены на нефть растут

RT на русском01:06

Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррель

Московский Комсомолец01:19

Заявления президента США подняли цену нефти

Коммерсантъвчера в 15:07
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Происшествия

Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Обновлено в 14:01
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Происшествия

У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории острова Новая Гвинея, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 13:42
Общество

Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО

Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz

Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Политика

МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Кино

Рецензия «Газеты.Ru» на фильм-победитель Каннского фестиваля «Паразиты»

В своем новом фильме "Паразиты" южнокорейский режиссер Пон Джун Хо объединил сатиру, комедию положений, острый социальный комментарий и трагедию - "Газета.Ru" рассказывает, почему "Паразиты" победили на последнем Каннском фестивале.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено в 14:21
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 14:11
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Футбол

«Милан» объявил о назначении Джампаоло

Марко Джампаоло стал новым главным тренером "Милана", как это и ожидалось.
Обновлено в 13:52
Спорт

Решетников пробился в финал чемпионата Европы по фехтованию

Обновлено в 13:01
Происшествия

В Москве задержан стрелявший по прохожим из окна мужчина

«Мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры, а составные части предмета, похожего на винтовку, и коробка с патронами калибра 6.35 мм впоследствии при помощи водолазов были обнаружены в одном из водоёмов Московской области», — сообщили в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Политика

В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе

Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.
Обновлено в 12:56
Экономика

С 1 июля работникам АвтоВАЗа увеличат зарплату на 7%

С 1 июля работникам АвтоВАЗа увеличат тарифные ставки и оклады на 7%, сообщает первичная профсоюзная организация ПАО «АвтоВАЗ» АСМ РФ.
Обновлено в 04:57
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Филипп Киркоров поделился видеозаписью жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем блоге видеозапись жесткой посадки в самолете, которым возвращался из Варны в Москву.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Происшествия

В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены трое

Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
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