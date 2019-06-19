Мировые цены на нефть растут более чем на 3%ПРАЙМ вчера в 11:37

Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются более чем на 3% после заявления президента США Дональда Трампа о проведении обширной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в конце этого месяца, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

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