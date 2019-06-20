Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%ПРАЙМ 18 июня в 11:37

По состоянию на 18.23 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,05% — до 62,78 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,33%, до 54,41 доллара за баррель.
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