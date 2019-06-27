Энергетика
Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррельИнтерфакс вчера в 01:56
К 8:18 по Москве августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $66,24 за баррель, это на $0,25 (0,38%) ниже уровня закрытия торгов среды. За предыдущую сессию цена контрактов выросла на $1,44 (2,21%), до $66,49 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9
Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Политика
В Крыму одобрили слова Порошенко о статусе полуострова
Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Наука
Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции
Британские ученые разработали браслет, который меняет цвет, реагируя на изменения эмоционального фона владельца, и помогает ему лучше контролировать свои чувства.
Обновлено в 06:23
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Общество
Открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове намечено на 20 августа
Открытие аэропорта "Гагарин" состоится 20 августа, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое полицейских
Обновлено в 02:53
Происшествия
СК задержал топ-менеджера «Рольфа»
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Политика
Путин пообщался с Меркель на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин пообщался в кулуарах G20 с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Футбол
Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА на турнире в Австрии
Накануне в первом матче турнира "Ростов" выиграл у "Спартака" со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 14:06
Гаджеты
Для тех, кто не хочет Pocophone F1. Обзор Samsung Galaxy A70
Ведь сегодняшним гостем стал Galaxy A70 - предпоследнее устройство в линейке, которое обещает нам современные технологии в красивом корпусе по адекватной цене.
Обновлено в 06:10
Музыка
Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Петербурге мужчина с мачете напал на охранника
Мужчина ударил мачете по машине, а после набросился и на владельца. В результате этого, охранник получил ранения и травмы.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Авто
В Группе PSA назначен новый руководитель в регионе Евразия
С 1 июля текущего года новым руководителем в регионе Евразия станет Пол Уиллкокс, сменив нынешнего вице-президента Янника Безара.
Обновлено в 05:45
Политика
В «Машине времени» высказались о взглядах Макаревича
Участники «Машины времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о своем отношении к политическим высказываниям лидера группы Андрея Макаревича.
Обновлено в 05:11
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В США легкий самолет упал на жилой дом
Легкий самолет упал на жилой дом в США, пишет газета New York Post.
Обновлено в 07:06
Общество
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 01:37
Политика
Зеленский дал гражданство грузинским наемникам
Обновлено в 06:55
Общество
PR-директор Алибасова объяснился за «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 19:54
Авто
Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика
Крым подсчитал упущенную выгоду за украинский период
Госсовет Крыма оценил упущенную выгоду за время нахождения полуострова в составе Украины в 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 06:26
Единоборства
Альварес может провести бой с Ковалевым
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52