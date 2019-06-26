Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижатьсяМедиаКорСеть вчера в 10:01

Цены на нефть в ходе недавних торгов снова снизились.
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Нефть дешевеет на неопределенности перед встречей лидеров США и КНР на саммите G20

ПРАЙМ01:08

Мировые цены на нефть завершили торги четверга небольшим ростом

Банки.ру01:04

Индекс МосБиржи присматривается к рубежу 2800 - БКС

Финмаркетвчера в 08:10

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:00

Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррель

Росбалт02:28

Цена на нефть марки Brent снизилась до $66,23 за баррель

Московский Комсомолец01:10

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Интерфаксвчера в 01:56
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Политика

Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике

Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Путин и Трамп быстро пообщались перед саммитом G20

Как передает РИА Новости, Владимир Путин краткая беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась перед традиционным процессом фотосъемки и открытием саммита.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено 26 июня в 14:00
Политика

Си Цзиньпин рассказал о главной угрозе мировой экономике

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания стран БРИКС назвал односторонние санкции главной угрозой мировой экономике.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО

Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Задержан первый фигурант уголовного дела «Рольфа»

В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.
Обновлено в 02:31
Финансы

Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд

За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тем, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании

Главный дизайнер компании Apple, британец Джони Айв заявил об уходе из компании к концу года, он намеревается создать свою собственную дизайнерскую контору LoveFrom.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Экономика

В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Кино

Актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса

Обновлено вчера в 21:34
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине

Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.
Обновлено вчера в 19:58
Хоккей

Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»

Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Обновлено вчера в 17:17
Здоровье

Кому вредно есть помидоры, рассказали медики

Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено 26 июня в 08:55
Технологии

К СП SoftBank и Toyota по разработке сервиса каршеринга с использованием робомобилей добавилось ещё пять автопроизводителей

MONET Technologies, совместное предприятие SoftBank Corp и Toyota Motor, занимающееся разработкой платформы для сервисов каршеринга с использованием самоуправляемых автомобилей, получит инвестиции ещё от пяти японских автопроизводителей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 01:00
Музыка

Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии

Михаил Родионов, создатель и лидер группы The Retuses, получил умеренную известность в начале 2010-х благодаря перепевкам стихов Сергея Есенина, однако ни полученная им после выступлений на федеральных каналах слава, ни то, что его до сих пор ассоциируют с классиком русской поэзии, музыканта совсем не радует.
Обновлено вчера в 17:09
Авто

Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

Замоскворецкий суд рассмотрит дело о краже картины Куинджи

Обновлено в 01:25
Политика

Порошенко назвал «первый шаг» для признания Крыма российским в Европе

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ — это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В ДТП на трассе «Кола» пострадали три человека

Обновлено в 00:21
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