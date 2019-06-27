Мировые цены на нефть продолжают снижатьсяМедиаКорСеть вчера в 10:01

Цены на нефть в ходе недавних торгов снова снизились.

Экономика Правительство разморозит цены на топливо Напомним, из-за резкого подорожания бензина и дизельного топлива в ноябре 2018 года правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен до 1 июля 2019 года.

Технологии Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Политика Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.

Происшествия Специалисты в Генуе приступили к сносу остатков моста Моранди Специалисты-подрывники планируют снести то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как сооружение рухнуло.

Экономика Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.

Политика В России создали невидимый для самолетов и дронов радар Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.

Экономика Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Общество Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.

Экономика В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.

Общество Capital Group достроит долгострой Sky House в центре Москвы Capital Group завершит строительство крупного жилого комплекса в центре Москвы Sky House на Мытной улице, дом 40-44, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Происшествия Задержан первый фигурант дела «Рольфа» Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Общество Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.

Происшествия В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Происшествия Число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13 Адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» Светланы Балабай Дмитрий Натариус рассказал, что число фигурантов увеличилось с 10 до 13 человек.

Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Здоровье В Пензенской области клещи покусали 370 детей За почти три месяца с жалобами на укусы клещей к врачам обратились 1 247 человек, в том числе 371 ребенок в возрасте до 14 лет.

Происшествия Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.

Наука Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.