Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижатьсяМедиаКорСеть вчера в 10:01
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:58, Вашингтон
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило
Обновлено в 05:47
Политика
Встреча на G20: Трамп пошутил над Путиным
Обновлено в 02:26
Экономика
Правительство разморозит цены на топливо
Напомним, из-за резкого подорожания бензина и дизельного топлива в ноябре 2018 года правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен до 1 июля 2019 года.
Обновлено в 04:34
Технологии
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Специалисты в Генуе приступили к сносу остатков моста Моранди
Специалисты-подрывники планируют снести то, что осталось от моста Моранди в итальянском городе Генуя, почти через год после того, как сооружение рухнуло.
Обновлено в 02:43
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Политика
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
Обновлено в 02:07
Экономика
Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК
Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Экономика
В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля
В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 05:05
Общество
Capital Group достроит долгострой Sky House в центре Москвы
Capital Group завершит строительство крупного жилого комплекса в центре Москвы Sky House на Мытной улице, дом 40-44, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших российских вузов.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов
Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.
Обновлено в 04:31
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Происшествия
Число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13
Адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» Светланы Балабай Дмитрий Натариус рассказал, что число фигурантов увеличилось с 10 до 13 человек.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Здоровье
В Пензенской области клещи покусали 370 детей
За почти три месяца с жалобами на укусы клещей к врачам обратились 1 247 человек, в том числе 371 ребенок в возрасте до 14 лет.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Наука
Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память
Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом
Обновлено в 03:53
Экономика
«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды
Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52