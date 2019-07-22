Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррельМосковский Комсомолец 01:27

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 1,25%, достигнув $63,25 за баррель.
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Стоимость нефти Brent стремится к $64 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррель

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Пользователь «В контакте» отсудила 100 000 рублей у государства

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Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Более четверти питьевой воды, продаваемой в России, является подделкой.
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Экономика

«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»

За июнь объем «свободных денег» россиян увеличился на 11,4%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
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Спорт

Коляда женился на венгерской фигуристке

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
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Настоящее лето пришло в Москву на один день

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Армия и оружие

В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии

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Происшествия

Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад

Обновлено в 07:00
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Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
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Кабмин Украины обыскивают по делу о хищении $6 млн в «оборонке»

Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках уголовного дела СБУ о хищении свыше $6 млн на контракте "Укроборонпрома" с иностранной компанией по поставке пограничникам системы раннего обнаружения.
Обновлено в 07:23
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
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Назван помогающий в борьбе со стрессом продукт

«Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему, повышает устойчивость к стрессу», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 22 июля.
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Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Алла Пугачева на «Рандеву в Юрмале» появилась в мини-шортах

В Юрмале прошла церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву в Юрмале».
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Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

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Хоккей

Канадский хоккеист обвинил российских игроков в «показухе»

Канадский защитник магнитогорского "Металлурга" Пол Постма заявил, что его удивил менталитет российских игроков.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано

В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 03:55
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Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
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В Японии подведены итоги выборов в верхнюю палату парламента

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Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты

На прошлой неделе комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки, которые позволяют расходовать средства ФНБ при достижении его объема более 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.
Обновлено в 07:26
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