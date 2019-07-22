Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $63,25 за баррельМосковский Комсомолец 01:27
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 1,25%, достигнув $63,25 за баррель.
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Кино
Marvel выпустит новый фильм про Блэйда — убийцу вампиров
Обновлено вчера в 10:46
Культура
Телеканал СТС опроверг сообщения о закрытии сериала «Воронины»
"Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно - вне зависимости от того, что хотят и что хотели", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СТС.
Обновлено в 07:14
Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
Обновлено в 00:06
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
Дарья Жукова занимается подготовкой к свадьбе с миллиардером из Греции.
Обновлено в 03:42
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Общество
В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях
Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти питьевой воды, продаваемой в России, является подделкой.
Обновлено в 07:49
Экономика
«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»
За июнь объем «свободных денег» россиян увеличился на 11,4%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 07:13
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:47
Общество
Настоящее лето пришло в Москву на один день
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Политика
Кабмин Украины обыскивают по делу о хищении $6 млн в «оборонке»
Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках уголовного дела СБУ о хищении свыше $6 млн на контракте "Укроборонпрома" с иностранной компанией по поставке пограничникам системы раннего обнаружения.
Обновлено в 07:23
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Назван помогающий в борьбе со стрессом продукт
«Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему, повышает устойчивость к стрессу», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 03:14
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на «Рандеву в Юрмале» появилась в мини-шортах
В Юрмале прошла церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву в Юрмале».
Обновлено в 06:58
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
Канадский хоккеист обвинил российских игроков в «показухе»
Канадский защитник магнитогорского "Металлурга" Пол Постма заявил, что его удивил менталитет российских игроков.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано
В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В Японии подведены итоги выборов в верхнюю палату парламента
По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты
На прошлой неделе комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки, которые позволяют расходовать средства ФНБ при достижении его объема более 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.
Обновлено в 07:26