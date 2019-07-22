Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают растиНьюс-НН 19 июля в 07:37
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре составили 63,07 доллара за баррель, их стоимость увеличилась на 1,84 процента.
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Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено вчера в 18:52
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В Сети появился редкий снимок беременной Фриске с сестрой
На фанатской страничке сына певицы Жанны Фриске, шестилетнего Платона Шепелева появилась фотография, сделанная в тот период, когда яркая исполнительница была беременна ребенком.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Глава МИД Турции заявил, что страна может дать ответ на санкции США
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна может дать ответ на экономические санкции США, в том числе и по отношению к базе Инджирлик.
Обновлено в 04:40
Политика
В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса
Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
На Алтае при столкновении катера и баржи пострадали пять человек
Столкновение катера с пришвартованной к берегу баржей произошло на Телецком озере в Республике Алтай, пострадали пять человек, трое госпитализированы, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, сообщила в понедельник пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России на транспорте.
Обновлено в 04:21
Общество
Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Политика
Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 42,34% голосов.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Авто
BMW показала интерьер своего электрического кроссовера
Компания BMW раскрыла особенности салона нового электрического кроссовера iNEXT, который выйдет в 2021 году.
Обновлено в 04:11
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
Художник-постановщик студии Marvel Томас Полито представил первый концепт-арт к экранизации комиксов под названием "Вечные".
Обновлено в 03:31
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ
По данным издания «Медуза», один из фигурантов расследования Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе в Москве, продал все активы.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова снова стала «мамой»
21 июля, день Иконы Казанской Божьей Матери, ознаменовался для известной актрисы, многодетной Марии Кожевниковой важным событием.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Политика
Иран не отпустит россиян с захваченного британского танкера
Власти Ирана не отпустят ни россиян, ни других членов экипажа с задержанного британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска
Обновлено вчера в 07:45
Авто
Разводка автосалона: брызговики обязательны! — но вот ответ ГИБДД
Собираюсь заказывать машину в автосалоне.
Обновлено в 01:07
Общество
Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек
20-й по счету рок-фестиваль прошел на выходных в селе Большое Завидово в Тверской области.
Обновлено вчера в 19:06