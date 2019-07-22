Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают растиНьюс-НН 19 июля в 07:37

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре составили 63,07 доллара за баррель, их стоимость увеличилась на 1,84 процента.
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