Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают растиНьюс-НН вчера в 07:37
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре составили 63,07 доллара за баррель, их стоимость увеличилась на 1,84 процента.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела киевскими силовиками
Один мирный житель погиб, четверо ранены в результате обстрела Первомайска в Луганской народной республике со стороны Воруженных сил Украины.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму
Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 14:15
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
В Кувейте погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в Кувейте, ведется расследование, сообщил Пентагон.
Обновлено в 10:46
Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
Футбол
Сарри прокомментировал слухи о возможном переходе Погба в «Ювентус»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри признался, что ему нравится игра полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:32
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Футбол
Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборной
Напомним, на Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах.
Обновлено в 02:11
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Космос
Рогозин считает, что робот «Федор» поможет в освоении дальнего космоса
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал роботу российских космонавтов с роботом «Федором» первым шагом для РФ на пути к освоению дальнего космоса.
Обновлено в 14:16
Общество
British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир
Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Политика
На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах
Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Шестерых контрабандистов с сиропом от кашля задержали в Китае
Шестерых подозреваемых с сиропом от кашля, в состав которого входит опиат кодеин, задержали на юге Китая.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации после падения со сцены
Народная артистка СССР упала со сцены во время спектакля в театре «Русская песня» в Москве 18 июля.
Обновлено 18 июля в 23:43
Футбол
Гацкан отдал капитанскую повязку ФК «Ростов» Сигурдссону
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан, который сегодня, 20 июля, проведёт заключительный матч в составе жёлто-синих, отдал капитанскую повязку исландскому защитнику Рагнару Сигурдссону.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Бренд Honor назвал дату российской презентации Pro-версии Honor 20
Китайский бренд Honor представит в России свой новый флагманский смартфон Honor 20 Pro.
Обновлено в 04:54
Политика
В России могут ввести степень PhD
Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне
Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14