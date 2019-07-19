Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают растиНьюс-НН 19 июля в 07:37
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре составили 63,07 доллара за баррель, их стоимость увеличилась на 1,84 процента.
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Нефть подорожала почти на 2% после новостей об инциденте в Ормузском проливе
Эхо Москвы19 июля в 21:03
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Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Шесть партий проходят в Раду по итогам обработки ЦИК 0,51% протоколов
На внеочередных выборах в Верховную Раду по-прежнему лидирует президентская партия "Слуга народа", которая получает 38,85% голосов по итогам обработки 0,51% протоколов, согласно данным ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Боевая обстановка на Донбассе изменилась
Обновлено в 00:21
Наука
Физикам удалось повысить скорость работы квантового компьютера
Недавно сотрудники университета Нового Южного Уэльса сообщили, что им удалось увеличить скорость работы квантового компьютера в 200 раз.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Опубликованы кадры эвакуации спецназа США на Ми-17 в Афганистане
На кадрах продемонстрировано, как вертолёт Ми-17 приземляется в гористой местности с целью эвакуации нескольких бойцов американского спецназа.
Обновлено в 00:01
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Технологии
Биржа OKEx анонсировала следующее IEO на своей платформе OK Jumpstart
Пятое IEO на платформе OK Jumpstart от биржи OKEx состоится 31 июля в 7:00 по московскому времени.
Обновлено в 04:07
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика
В Госдуме назвали время общероссийской Минуты молчания
«Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.
Обновлено в 04:16
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество
В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Политика
Комитеты Совфеда поддержали отставку замгенпрокурора Малиновского
Комитеты Совета Федерации по обороне и конституционному законодательству на совместном заседании рекомендовали палате принять отставку заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского в связи с выходом на пенсию.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Обновлено в 02:32
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за рубеж
Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название "Артемида".
Обновлено в 03:42
Экономика
Кабмин отсрочил ужесточение требований к рейтингам банков
Сегодня, 22 июля 2019 года, стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о поэтапном ужесточении требований к рейтингам банков, выдающих гарантии для участия в госзакупках.
Обновлено в 03:58
Общество
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Энергетика
«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая
В своем пресс-релизе "НОВАТЭК" подтверждает, что продал по 10% "Арктик СПГ 2" дочернему обществу CNPC, дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG).
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13