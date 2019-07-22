Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают растиНьюс-НН 19 июля в 07:37
Фьючерсы на нефть WTI (на август) сегодня стоят 56,09 доллара за баррель, пишет RT. Они увеличились на 1,43 процента.
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Мировые цены на нефть утром корректируются вверх, добирая около двух процентов
Интересант19 июля в 02:18
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 09:49
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Авто
Продажи Toyota RAV4 нового поколения стартуют осенью
Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Общество
Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде
Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Кино
Тор станет женщиной в новом фильме
Крис Хемсворт, который играет Тора в предыдущих частях, также появится в новом фильме.
Обновлено в 07:02
Футбол
ФИФА пожизненно отстранила экс-генсека Футбольной ассоциации Ботсваны
Судебная палата Независимого комитета ФИФА по этике пожизненно дисквалифицировала экс-генерального секретаря Футбольной ассоциации Ботсваны Мукетси Кготлеле, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Обновлено в 11:28
Хоккей
Московское «Динамо» заключило контракт с лучшим бомбардиром МХЛ
В минувшем сезоне форвард выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за петербургское "Динамо", в составе которого набрал 95 (41 шайба + 54 передачи) очков в 57 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром турнира.
Обновлено в 11:47
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 14:18
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Гаджеты
Беззеркальная камера Nikon Z8 получит такой же полнокадровый датчик изображения разрешением 61 Мп, как и Sony a7R IV
Что же касается характеристик, то Z8 помимо вышеупомянутого датчика изображения разрешением 61 Мп приписана улучшенная система стабилизации и два слота для карт памяти CF Express.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Общество
Редкую подземную орхидею нашли в Подмосковье
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстители: Финал» с победой
В прошедшие выходные блокбастер «Мстители: Финал» окончательно стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции), собрав за 12 с половиной недель проката 2,790 млрд долларов.
Обновлено в 10:09
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах
Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Обновлено в 09:48
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:38
Политика
Партия сторонников Владимира Зеленского лидирует на парламентских выборах в Украине
ЦИК Украины обработал около трети протоколов, и, согласно этим данным, «Слуга народа» лидирует с результатом свыше 42 процентов голосов.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Музыка
Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica
Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ
Обновлено в 05:31
Политика
Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом
Национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) в Житомирскую область для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на Окружной избирательной комиссии №64 (Коростень).
Обновлено в 11:17