Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают растиНьюс-НН 19 июля в 07:37

Фьючерсы на нефть WTI (на август) сегодня стоят 56,09 доллара за баррель, пишет RT. Они увеличились на 1,43 процента.
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Стоимость нефти Brent стремится к $64 за баррель

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Цены на нефть продолжают расти

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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
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Компания Toyota готовит кроссовер RAV4 пятого поколения к выходу на новый рынок.
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Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
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Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
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Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
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Крис Хемсворт, который играет Тора в предыдущих частях, также появится в новом фильме.
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ФИФА пожизненно отстранила экс-генсека Футбольной ассоциации Ботсваны

Судебная палата Независимого комитета ФИФА по этике пожизненно дисквалифицировала экс-генерального секретаря Футбольной ассоциации Ботсваны Мукетси Кготлеле, сообщается на официальном сайте ФИФА.
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Хоккей

Московское «Динамо» заключило контракт с лучшим бомбардиром МХЛ

В минувшем сезоне форвард выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за петербургское "Динамо", в составе которого набрал 95 (41 шайба + 54 передачи) очков в 57 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром турнира.
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Медведчук оценил первые результаты выборов

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 14:18
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«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
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Беззеркальная камера Nikon Z8 получит такой же полнокадровый датчик изображения разрешением 61 Мп, как и Sony a7R IV

Что же касается характеристик, то Z8 помимо вышеупомянутого датчика изображения разрешением 61 Мп приписана улучшенная система стабилизации и два слота для карт памяти CF Express.
Обновлено вчера в 15:20
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Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
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Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
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Джеймс Кэмерон поздравил «Мстители: Финал» с победой

В прошедшие выходные блокбастер «Мстители: Финал» окончательно стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции), собрав за 12 с половиной недель проката 2,790 млрд долларов.
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В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Обновлено в 09:48
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Погоня британских полицейских за «динозавром» попала на видео

Обновлено в 09:02
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ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Политика

ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:38
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Партия сторонников Владимира Зеленского лидирует на парламентских выборах в Украине

ЦИК Украины обработал около трети протоколов, и, согласно этим данным, «Слуга народа» лидирует с результатом свыше 42 процентов голосов.
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Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
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Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica

Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".
Обновлено в 11:15
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В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ

Обновлено в 05:31
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Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом

Национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) в Житомирскую область для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на Окружной избирательной комиссии №64 (Коростень).
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