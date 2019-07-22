Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают растиНьюс-НН 19 июля в 07:37
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре составили 63,07 доллара за баррель, их стоимость увеличилась на 1,84 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Авто
Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI
В результате фейслифтинга, как и недавно обновленный Q7, внедорожник SQ7 получает новые шикарные фары, задние фонари, которые подчеркивает горизонтальная хромированная планка, новую решетку радиатора, множество элементов в матовом серебре и четыре выхлопные трубы, как явный признак того, что это не обычный Q7.
Обновлено в 04:58
Политика
В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко
По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Обновлено в 04:19
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Ростовом»
Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, красно-белые показали тренировку команды, её прибытие на стадион «Ростов Арена», где проходил матч, настрой болельщиков, а также самые интересные моменты встречи.
Обновлено в 06:01
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Общество
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Политика
В Москве завершился митинг оппозиции
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился.
Обновлено 20 июля в 10:07
Происшествия
Депутата госсовета Коми нашли мертвым в квартире
Тело депутата госсовета Коми Алексея Чупрова обнаружили в его квартире в воскресенье, 21 июля, следователи начали проверку, сообщает СУ СК по региону.
Обновлено в 08:46
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП под Омском возросло до 12
В результате лобового ДТП в Омском районе два человека погибли, двенадцать получили тяжелые травмы.
Обновлено в 07:33
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино
Финал киносерии «Мстители» стал самым кассовым фильмом в истории. В мировом прокате лента собрала 2 790 200 000 долларов.
Обновлено в 06:41
Политика
Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине
Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 08:51
Экономика
Ростех сообщил о почти 100% выполнении гособоронзаказа в 2018 году
Гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов представил годовой отчет президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Общество
В России откроют на заводах филиалы колоний для заключённых
В России отныне разрешено организовывать филиалы исправительных колоний при крупных предприятиях - в местах, где для заключенных найдётся работа.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на «Рандеву в Юрмале» появилась в мини-шортах
В Юрмале прошла церемония закрытия музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву в Юрмале».
Обновлено в 06:58
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты
ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров
Сегодня 22 июля состоялась официальная презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, работающий под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Обновлено в 05:48
Единоборства
Группа Red Hot Chili Peppers выступит на турнире UFC с участием Нурмагомедова
Red Hot Chili Peppers могут выступить в Абу-Даби. Речь идет о концерте для турнира UFC 242.
Обновлено в 08:52
Технологии
Россия вернула Казахстану спорную нефть, оставшуюся после распада СССР
ПАО «Транснефть» вернуло АО «КазТрансОйл» 141 728 тонн технологической нефти, находящейся на территории России в нефтепроводе Омск — Павлодар и Туймазы — Омск — Новосибирск.
Обновлено в 08:01