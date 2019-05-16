Энергетика
Цена на нефть марки Brent превысила $72Газета.Ru вчера в 03:21
По данным агентства, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5%, до $72,12 за баррель. Как отмечается, цена на нефть марки WTI увеличилась на 1,32%, до $62,45.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Общество
В Челябинске просят запретить строительство часовни у ЮУрГУ
Активист предложил мэру города проанализировать ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге и, чтобы избежать аналогичных инцидентов в столице Южного Урала, запретить застройку сквера напротив Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Узкое место: Эшли Симпсон сделала очередную пластику носа
Еще в прошлом, 2018-м году нос Симпсон выглядел несколько иначе.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Автомобиль наехал на мачту городского освещения на юге Москвы
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 02:11
Общество
Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет
В США на 103-м году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 00:27
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Грозав может вернуться в РПЛ. Им интересуется «Урал»
Сообщается, что представители российского клуба уже интересовались финансовыми запросами Грозава и узнавали, готов ли он вновь попробовать свои силы в РПЛ.
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
«Томь» успешно прошла лицензирование на следующий сезон
«Томь» в социальной сети «Твиттер» сообщила, что успешно прошла лицензирование в Российском футбольном союзе на следующий сезон.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Гаджеты
Выпущена первая в мире карта microSD на 1 Тб
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
Суд арестовал 21 участника акций протеста в Екатеринбурге
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника акций против строительства храма на месте сквера в центре города, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:04
Политика
Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн
Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку своего самолета в Шереметьеве
Пресс-служба казахстанской авиакомпании Air Astana опровергла сообщения о том, что посадка лайнера Airbus A320 в столичном аэропорту Шереметьево 16 мая носила аварийный характер.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину
Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Космос
Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны
В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено 15 мая в 23:52
Авто
Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Эксперты вычислили самые опасные машины
Эксперты iSeeCars изучили данные о летальных исходах при ДТП в автомобилях 2013-2017 г. в. (25 млн машин) и выявили 14 моделей, попадающие в аварии со смертельным исходом вдвое чаще среднестатистических ТС.
Обновлено в 02:24
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Театры
Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета
Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:46