Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Мировые цены на нефть продолжают растиВечерняя Москвавчера в 01:54
По данным торгов, мировые цены на нефть продолжают расти. Декабрькие цены на нефть марки WTI выросли в цене на 1,20 процентов, составив чуть больше 57 долларов за баррель.
Вечерняя Москвавчера в 01:54
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Энергетика
Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев
Во вторник нефть марки Brent потеряла 3,47%, подешевев до $64 за баррель. Сорт WTI упал в цене на 5,65%, до $54,01 за баррель.
Обновлено в 18:06
Энергетика
В «Газпроме» сократили инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год
В материалах российского газового холдинга сказано, что план инвестиций пересмотрен в сторону уменьшения до 92,182 млрд рублей с 114,511 млрд рублей, которые были запланированы в прежней версии инвестпрограммы 2018 года, пишет ТАСС.
Обновлено в 19:15
Энергетика
Обучение в автошколах в 2019 году подорожает из-за цен на бензин
Повышение стоимости обучения на водительские права связана, по мнению экспертов, с высокой вероятностью увеличения цен на бензин с начала 2019 года.
Обновлено в 18:23
Энергетика
На Украине оценили эффект от повышения цен на газ
Повышение цен на газ принесёт в госбюджет Украины в 2019 году 9 млрд гривен.
Обновлено в 11:02
Энергетика
В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти
Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Ижорские заводы поставят крупногабаритное оборудование для Омского НПЗ
ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ) заключило с Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром нефти» договор на изготовление крупногабаритного оборудования для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива.
Обновлено в 09:38
Энергетика
Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов
Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено в 13:48
Энергетика
Цены на бензин выросли в Смоленской области
Сотрудники УФАС по Смоленской области проверили цены на автомобильное топливо на территории региона.
Обновлено в 13:37
Энергетика
За полтора месяца цена нефти упала почти на 35%
В целом с 7 ноября падение составило 35% — с $220 млрд до $144 млрд.
Обновлено в 05:00
Энергетика
В Ашхабаде открылись форум OGT-2018 и нефтегазовая выставка
В Торгово-промышленной плате (ТПП) Туркменистана 20 ноября открылись 23-я Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2018» (OGT-2018)и профильная выставка.
Обновлено в 13:04
Энергетика
«Газпром нефть» докупит нефтехимии
Структура компании нацелилась на сербский HIP Petrohemija Сербская NIS «Газпром нефти» намерена получить контроль в крупнейшем производителе нефтехимии в Сербии HIP Petrohemija.
Обновлено вчера в 09:34
Энергетика
В «Роснефти» заявили, что дефицита топлива нет
Проблем с обеспечением потребителей и дефицита топлива в РФ нет, говорится в заявлении компании "Роснефть".
Обновлено в 10:40
Энергетика
МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу
Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.
Обновлено в 10:34
Энергетика
«НОВАТЭК» объявил об открытии нового газоконденсатного месторождения
"НОВАТЭК", крупнейший частный производитель СПГ в России, объявил в понедельник об открытии нового Няхартинского газоконденсатного месторождения - второго с октября 2018 г.
Обновлено в 06:51