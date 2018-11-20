Во вторник нефть марки Brent потеряла 3,47%, подешевев до $64 за баррель. Сорт WTI упал в цене на 5,65%, до $54,01 за баррель. Это минимальное значение за последние восемь месяцев.

Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев

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