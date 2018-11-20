Энергетика

Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев
РБК
14:24

Во вторник нефть марки Brent потеряла 3,47%, подешевев до $64 за баррель. Сорт WTI упал в цене на 5,65%, до $54,01 за баррель. Это минимальное значение за последние восемь месяцев.
РБК14:24

Подробнее о событии

Отказ Трампа от санкций против Саудовской Аравии обрушил цены на нефть

Газета.Ru15:28

Цена нефти Brent упала ниже $63 впервые с февраля

ТАСС14:02

Нефть подвела техника

Коммерсантъ13:53

Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель

RT на русском13:32

Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев

РБК14:24

Цена на нефть марки Brent рухнула более чем на семь процентов

РИА Новости10:39

Цена на нефть Brent рухнула почти на 5%

Интерфакс10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Энергетика

В «Газпроме» сократили инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год

В материалах российского газового холдинга сказано, что план инвестиций пересмотрен в сторону уменьшения до 92,182 млрд рублей с 114,511 млрд рублей, которые были запланированы в прежней версии инвестпрограммы 2018 года, пишет ТАСС.
Обновлено в 15:17
Энергетика

На Украине оценили эффект от повышения цен на газ

Повышение цен на газ принесёт в госбюджет Украины в 2019 году 9 млрд гривен.
Обновлено в 11:02
Энергетика

В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти

Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.
Обновлено в 08:45
Энергетика

Цены на бензин выросли в Смоленской области

Сотрудники УФАС по Смоленской области проверили цены на автомобильное топливо на территории региона.
Обновлено в 13:37
Энергетика

Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов

Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.
Обновлено в 05:11
Энергетика

Ижорские заводы поставят крупногабаритное оборудование для Омского НПЗ

ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ) заключило с Омским нефтеперерабатывающим заводом «Газпром нефти» договор на изготовление крупногабаритного оборудования для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива.
Обновлено в 09:38
Энергетика

Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено в 13:48
Энергетика

За полтора месяца цена нефти упала почти на 35%

В целом с 7 ноября падение составило 35% — с $220 млрд до $144 млрд.
Обновлено в 05:00
Энергетика

«Роснефть»: «Ажиотаж на топливном рынке создан искусственно»

"Роснефть" заявила, что в России нет дефицита топлива, а ажиотаж на рынке создан искусственно недобросовестными трейдерами.
Обновлено в 10:40
Энергетика

МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу

Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.
Обновлено в 10:34
Энергетика

«НОВАТЭК» объявил об открытии нового газоконденсатного месторождения

"НОВАТЭК", крупнейший частный производитель СПГ в России, объявил в понедельник об открытии нового Няхартинского газоконденсатного месторождения - второго с октября 2018 г.
Обновлено в 06:51
Энергетика

В Литве объяснили, почему газовый рынок Балтии создается без нее

В Литве объяснили, почему страна пока не присоединилась к меморандуму о намерениях создать функционирующий по единым правилам газовый рынок с 2020 года, который подписали Латвия, Эстония и Финляндия.
Обновлено в 08:13
Энергетика

Минприроды оценило энергетические запасы Арктики

Обновлено в 11:02
Энергетика

Стоимость экспортируемого бразильского стального сляба снижается

По оценке S&P Global Platts, котировки цены экспортируемого сляба снизились за неделю на $5, до $475 за т по состоянию на 16 ноября FOB бразильские порты.
Обновлено вчера в 01:40
Энергетика

Европу больше интересуют энергопроекты на Ямале, а не Северный морской путь – эксперт

Страны Европы больше заинтересованы в энергетических проектах на Ямале, чем в развитии Северного морского пути, считает швейцарский журналист, историк и специалист по России Эрик Хёсли.
Обновлено в 15:16
ещё по теме
Главное