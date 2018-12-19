Котировки нефти стабилизируются во вторник после падения более чем на $3 за баррель накануне, следует из данных бирж. При этом цены на нефть Brent и WTI остаются у годовых минимумов.

Энергетика Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, меньше прогноза Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,1 миллиона баррелей — до 40,5 миллиона.

Энергетика Энергетика Польша подписала очередной контракт на поставки газа из США Польская энергетическая компания PGNiG (ПГНиГ) заключила очередной контракт на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) — на этот раз с фирмой Port Arthur LNG, сообщает ТАСС.

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Энергетика Энергетика Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин Нижний Новгород занял вторую место среди городов ПФО по ценам на бензин. Такие данные приводит Росстат на 10 декабря.

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Энергетика Энергетика Бензин подешевел в Чите за неделю на полпроцента Бензин подешевел в Чите за неделю на 0,6%. Об этом 18 декабря сообщается на сайте Забайкалкрайстата.

Энергетика Энергетика Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.

Энергетика Энергетика Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл» Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.

Энергетика Энергетика Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.

Энергетика Энергетика За 11 месяцев средства Нацфонда Казахстана выросли на 16% Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Энергетика Энергетика В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов 2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.

Энергетика Энергетика Газовый рынок Турции динамично развивается В сентябре на спотовом рынке природного газа Турции было совершено сделок на 110 миллионов турецких лир, а на конец ноября этот показатель достиг 700 миллионов турецких лир.

Энергетика Энергетика Власти не разделяют тревогу перевозчиков о повышении цен на товары Опасения перевозчиков, что рост цен на автотопливо очень скоро приведет к подорожанию товаров, особенно скоропортящихся, вице-премьер Дмитрий Козак счел беспочвенными.