Энергетика
Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru 27 мая в 02:30
В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,72, его цена составила $58,63. В течение прошлой недели обе марки нефти потеряли в цене 4–5% за один торговый день. Падение вызвало усиление возможных экономических рисков, а также рост запасов сырья в США.
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