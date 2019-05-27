Энергетика

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru 27 мая в 02:30

В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,72, его цена составила $58,63. В течение прошлой недели обе марки нефти потеряли в цене 4–5% за один торговый день. Падение вызвало усиление возможных экономических рисков, а также рост запасов сырья в США.
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