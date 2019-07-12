Энергетика

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четвергаБанки.ру 01:07

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,23 доллара и составили 60,2 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Нефть дорожает на фоне сокращения добычи в Мексиканском заливе

ПРАЙМ12:21

Цена на нефть марки Brent выросла до $66,93 за баррель

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Нефть дорожает, Brent держится вблизи $67 за баррель

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Взгляд.ру01:23

Нефть Brent подорожала до $66,9 за баррель

Интерфакс01:15

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11
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Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
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Первый в мире роботизированный спасательный плот создан в России

Первый в мире роботизированный спасательный плот "Аврора" создан в России.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Леди Гага съехалась с Брэдли Купером

Известная певица Леди Гага переехала к американскому актеру Брэдли Куперу в его особняк в Нью-Йорке, сообщает Starhit со ссылкой на друга артиста.
Обновлено в 19:17
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Общество

Жилкомхоз марку держит

Надёжно зарекомендовав себя полноценным качеством выполняемых контрактов и подрядов, предприятие старается держать марку, неизменным и обстоятельным критерием своей работы считая отсутствие жалоб среди населения и системных заказчиков.
Обновлено в 07:43
Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Технологии

YouTube сформирует образовательные плейлисты

YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

Страны G7 оценили планы Зеленского по люстрации

Ранее Зеленский предложил распространить действие закона «Об очищении власти» на президента, депутатов, министров и целый ряд чиновников, которые занимали посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 07:28
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Обмануть смерть. Как технологии позволят увеличить продолжительность жизни?

Глава Минздрава считает, что продолжительность жизни можно увеличить до 120 лет.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено в 17:09
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Десять человек погибли в результате теракта в Сомали

Обновлено в 18:32
Политика

Между Россией и Украиной состоялся телемост «Надо поговорить»

Обновлено в 13:32
Политика

Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Здоровье

Здоровье на экспорт

Генетики и репродуктологи Сургутского клинического перинатального центра уже давно закрепили за собой позиции ведущих мировых экспертов, которые помогают семейным парам стать родителями.
Обновлено в 06:34
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Футбол

«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо

Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Обновлено в 17:40
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Кино

Стала известна дата выхода второго сезона «Охотника за разумом»

Дэвид Финчер сообщил, что второй сезон сериала «Охотника за разумом» выйдет на Netflix 16 августа.
Обновлено в 10:25
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

В Турцию начались поставки С-400

"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила на авиабазу Мюртед в Анкарку", - сообщила турецкая сторона.
Обновлено в 05:27
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Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
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