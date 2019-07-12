Энергетика

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четвергаБанки.ру 01:07

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,23 доллара и составили 60,2 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Нефть дорожает, Brent держится вблизи $67 за баррель

Росбалт02:43

Нефть дорожает из-за снижения добычи в Мексиканском заливе

News.ru02:38

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:07

Нефть Brent подорожала до $66,9 за баррель

Интерфакс01:15

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 12 июля в 15:05 MSK составил $67.75 за баррель

АК&М08:20

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:11

Цена на нефть марки Brent выросла до $66,93 за баррель

Московский Комсомолец01:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:24
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Политика

Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено в 22:59
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 13:31
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 16:13
Политика

Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»

Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Энергетика

Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму

Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Скандалом завершилось участие Лободы в петербургском фестивале

Как писал News.ru, певица Наташа Королёва решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг откровенной фотографии коллеги по сцене Светланы Лободы, и тоже опубликовала снимок без одежды.
Обновлено в 22:56
Общество

Роструд напомнил допустимый возраст начала трудовой деятельности

Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что граждане Российской Федерации вправе самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет.
Обновлено в 21:36
Происшествия

Паводок подтопил 80 домов в Туве

На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено в 17:54
Происшествия

Под Первоуральском два человека сгорели в ДТП с «Хёндэ»

Поздно вечером 12 июля на дороге под Первоуральском в аварию попал автомобиль «Хёндэ Санта Фе».
Обновлено в 20:10
Общество

Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено в 16:09
Политика

Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»

По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено в 12:50
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие

ВСУ обстреляли центр Ясиноватой. Пострадало здание горадминистрации

Обновлено в 18:21
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:38
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Происшествия

При атаке на отель в Сомали погибли десять человек

При атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в сомалийском портовом городе Кисмайо погибли не менее 10 человек, еще несколько человек получили ранения сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено в 21:45
Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено в 04:29
Религия

Православные христиане 12 июля отмечают День Петра и Павла

Обновлено в 03:06
Футбол

«Спартак» — «Сочи»: прогноз Константина Генича с коэффициентом 2.33

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1-го тура российской премьер-лиги «Спартак» — «Сочи».
Обновлено в 20:24
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Космос

Впервые обнаружен лунообразующий диск вокруг далекой планеты

Обновлено в 05:25
Политика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400

Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
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